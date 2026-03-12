Bochornoso: un policía fue filmado teniendo sexo frente a un cementerio y fue suspendido.

Aparentemente el policía no tuvo en cuenta que ese camino es custodiado las 24 horas por las cámaras de vigilancia y todo quedó registrado.

A partir de las imágenes se logró determinar la ubicación precisa del automóvil policial, en la zona de calle Rawson y Ruta 205, en inmediaciones del Country Cañuelas Golf en sentido al Cementerio local.

De acuerdo a las versiones surgidas durante la investigación, se pudo establecer que ese móvil de la Policía, previamente había iniciado el recorrido siendo manejado por una oficial y que al momento del hecho se había retirado alrededor de una hora antes por problemas de salud.

Suspendidio policia móvil

Fuentes confiables indicaron que las imágenes de la cámaras y los datos que brinda el GPS del rodado resultaron claves para lograr identificar al efectivo involucrado en el hecho, quien fue sumariado por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense y quedó suspendido.

En tanto, el video permitió individualizar a la mujer, aunque se desconoce su nombre y se descartó que integre la fuerza de seguridad.

La filmación del vergonzoso episodio se viralizó en las redes sociales y la causa permanece abierta a la espera de que se conozca la sanción definitiva que recibirá el policía.