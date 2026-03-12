Bochornoso: un policía fue filmado teniendo sexo frente a un cementerio y fue suspendido.

En un vergonzoso episodio que provocó indignación entre los vecinos, un policía que se desempeñaba en el Comando de Patrullas fue filmado mientras tenía sexo con una mujer en cercanías de un cementerio, por lo que las autoridades iniciaron un sumario y fue suspendido en sus funciones.
El escandaloso suceso ocurrió el pasado 7 de marzo a las 5.45 frente al cementerio de Cañuelas, la localidad ubicada a 55 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, aunque se connoció en las últimas horas. El efectivo fue suspendido por las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a las imágenes registradas en aquel momento por una cámara de seguridad, el policía se encontraba vestido con el uniforme, tirado en el pasto y al costado del móvil policial como intentando esconderse.
Aparentemente el policía no tuvo en cuenta que ese camino es custodiado las 24 horas por las cámaras de vigilancia y todo quedó registrado.
A partir de las imágenes se logró determinar la ubicación precisa del automóvil policial, en la zona de calle Rawson y Ruta 205, en inmediaciones del Country Cañuelas Golf en sentido al Cementerio local.
De acuerdo a las versiones surgidas durante la investigación, se pudo establecer que ese móvil de la Policía, previamente había iniciado el recorrido siendo manejado por una oficial y que al momento del hecho se había retirado alrededor de una hora antes por problemas de salud.
Fuentes confiables indicaron que las imágenes de la cámaras y los datos que brinda el GPS del rodado resultaron claves para lograr identificar al efectivo involucrado en el hecho, quien fue sumariado por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense y quedó suspendido.
En tanto, el video permitió individualizar a la mujer, aunque se desconoce su nombre y se descartó que integre la fuerza de seguridad.
La filmación del vergonzoso episodio se viralizó en las redes sociales y la causa permanece abierta a la espera de que se conozca la sanción definitiva que recibirá el policía.