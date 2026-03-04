Ante el interés masivo del público que generó la visita de Joan Manuel Serrat a Mendoza para recibir el Doctorado Honoris Causa de la UNCuyo, la organización del evento informó que todas las actividades en torno de la visita del músico catalán serán transmitidas en vivo.
Honoris Causa para Joan Manuel Serrat en la UNCuyo: todos los eventos se transmitirán en vivo
Debido al gran interés del público las actividades en las que participará Joan Manuel Serrat serán transmitidas por YouTube y en pantalla gigante
La Universidad anunció que entre el 12 y el 14 de marzo el cantautor participará de un concierto homenaje, recibirá el doctorado y dará una entrevista abierta al público.
Tanto los eventos artísticos como los institucionales tendrán transmisión en directo por YouTube, con acceso libre. Los enlaces se publicarán a través de los canales oficiales y redes sociales de la Universidad.
Joan Manuel Serrat para todo público
Debido a la importancia de la visita, la UNCuyo también instalará pantallas para que el público pueda seguir parte de las actividades al aire libre.
Habrá una en el Paseo Di Benedetto -entre la Nave Creativa y La Báscula- y otra en la explanada del Auditorio Ángel Bustelo. Allí se podrán ver los eventos del jueves y del sábado y quienes deseen participar podrán llevar sus elementos de picnic.
La agenda comenzará el jueves 12 de marzo a las 21 en la Nave Universitaria con un concierto titulado “Folclore Sinfónico-Coral”. Participarán la Orquesta Sinfónica de la universidad, el Coro de Cámara, el Coro de Jóvenes y solistas invitados.
El espectáculo será la antesala de la entrega del reconocimiento y estará dedicado a la obra de Joan Manuel Serrat.
Doctorado Honoris Causa y entrevista abierta en UNCuyo
El viernes 13 a las 12, también en la Nave Universitaria, se realizará el acto formal en el que Joan Manuel Serrat recibirá el Doctorado Honoris Causa. Participarán autoridades universitarias, referentes institucionales e invitados especiales.
Se trata del momento central del reconocimiento que UNCuyo le otorgará al artista español por su trayectoria y aporte cultural.
En tanto, el cierre será el sábado 14 a las 19 en el Auditorio Ángel Bustelo, donde Joan Manuel Serrat participará de una entrevista en formato conversatorio. El encuentro será abierto y buscará el diálogo directo con el público.
La visita cuenta con el apoyo del Gobierno de Mendoza y de empresas como Park Hyatt Mendoza, Hotel Club Francés, Hotel El Conquistador, Francesco, Andreu, Go Técnica, Centrovisión y Eco de Los Andes.
Con transmisión en vivo y actividades abiertas, la UNCuyo amplía el alcance del homenaje y permite que la visita de Joan Manuel Serrat pueda seguirse desde cualquier lugar.