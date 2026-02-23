Joan Manuel Serrat fue invitado a Mendoza para recibir el Doctorado Honoris Causa de la UNCuyo

Joan Manuel Serrat 1 En la Navidad de 2022 se despidió Joan Manuel Serrat de los escenarios. Lo hizo en su amada ciudad de Barcelona, España.

En los considerandos de la resolución se destaca “la defensa de la libertad y la diversidad cultural, y un compromiso social que lo ha convertido en referente ético y artístico”, así como su aporte sustantivo a distintas causas sociales.

También se subraya la coherencia entre su vida y su obra con los principios que orientan la formación en responsabilidad social y desarrollo sostenible: derechos humanos, libertad de expresión, diversidad cultural, sostenibilidad ambiental y ética pública.

Tres días de homenajes cantados para Joan Manuel Serrat

Las actividades comenzarán el jueves 12 de marzo, a las 21, en la Nave UNCuyo (Las Cubas y España, Ciudad), con un concierto homenaje titulado "Folclore Sinfónico". Participarán la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, el Coro de Cámara y el Coro de Niños y Jóvenes, todos organismos artísticos de la casa de estudios, junto a solistas invitados.

Desde la organización aclararon que Joan Manuel Serrat asistirá en calidad de homenajeado y no ofrecerá un recital propio. “Él viene en calidad de homenajeado, no viene a hacer ningún concierto. Por supuesto que si lo desea estará abierto el espacio para que pueda participar, pero el concierto es en homenaje a su figura y trayectoria musical”, señaló a Diario UNO Celeste Parrino, secretaria de Extensión de la UNCuyo.

El viernes 13, a las 12 del mediodía, en la misma Nave UNCuyo se desarrollará el acto protocolar de entrega del Doctorado Honoris Causa. La ceremonia académica contará con la presencia de autoridades universitarias, referentes institucionales, académicos e invitados especiales, y constituirá el momento central del reconocimiento al artista catalán.

Joan Manuel Serrat. Músico.jpg El artista catalán de 82 años vuelve a Mendoza, ya no para hacer un recital sino para recibir homenajes.

La agenda culminará el sábado 14, a las 19, con una entrevista abierta en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 611, Ciudad). El encuentro, de carácter participativo, buscará propiciar un diálogo cercano entre el autor de "Mediterráneo" y la comunidad mendocina, ampliando el alcance social y educativo del homenaje.

La visita será posible gracias al trabajo conjunto entre la universidad y el sector privado, con el acompañamiento de instituciones y empresas auspiciantes que, según descató Parrino, "hacen posible traer a Serrat a Mendoza para rendirle estos honores".

El Honoris Causa por una carrera comprometida

Nacido en Barcelona en 1943, Joan Manuel Serrat es una de las figuras centrales de la canción iberoamericana y referente de la Nova Cançó. Difundió la poesía de Antonio Machado, Miguel Hernández y Mario Benedetti, y construyó una obra que supera las 300 canciones.

Su voz, asociada a la defensa de la libertad y la diversidad cultural, lo convirtió en un símbolo artístico y ético a lo largo de décadas. Con giras históricas y múltiples reconocimientos internacionales -entre ellos el Grammy Latino de Honor- se despidió de los escenarios en 2022, dejando un legado musical y humano de fuerte impacto en varias generaciones.

El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción académica que otorga la UNCuyo a personalidades sobresalientes por su actuación en el ámbito académico-científico o político-cultural, cuyas contribuciones resulten significativas para la universidad y la sociedad. En el ámbito artístico, ya han recibido esta distinción figuras como Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Susana Baca y Gustavo Santaolalla, entre otros; además de la célebre escritora Liliana Bodoc.

Serrat y Sabina Con Joaquín Sabina también visitó Mendoza Joan Manuel Serrat. Fue a fines del 2012 en el Estadio Malvinas.

Entre los argumentos para otorgarle el Honoris Causa a Joan Manuel Serrat, la secretaria de Extensión de la UNCuyo detalló: "La defensa de la libertad y la diversidad cultural; y su compromiso social que lo ha convertido en referente ético y artístico".

No eligió Mendoza en el 2022 para despedirse de los escenarios, a pesar de que sí lo hizo en otras provincias como Buenos Aires y Córdoba. La última vez que el cantante y compositor visitó esta tierra fue hace 7 años cuando se presentó en el auditorio Bustelo. Antes, en 2015 había venido a celebrar su medio siglo de trayectoria musical en el Arena Maipú.

Y más allá en el tiempo, en diciembre del 2012 vino acompañado por su coterráneo Joaquín Sabina para dar juntos un show memorable en el Estadio Malvinas.