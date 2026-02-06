Este 6 de febrero se cumple un nuevo aniversario de muerte de Liliana Bodoc, cuya inesperada desaparición física enlutó a la literatura universal hace 8 años. Pegada por siempre en el corazón de su familia, amigos y seguidores de todo el mundo, la hija de la escritora, Romina la recordó con un sentido mensaje que se conoció en las redes.
A 8 años de la muerte de Liliana Bodoc su hija Romina le dedicó un emotivo texto en las redes
La repentina desaparición física de Liliana Bodoc el 6 de febrero de 2018 enlutó a la literatura universal. En un nuevo aniversario, su hija la recordó en redes
No fue la propia Romina sino su tío, hermano de Liliana Bodoc, quien se atrevió a compartir el texto en Facebook. Hugo Chiavetta introdujo así su posteo: "Vuelvo en la literatura, dijo una vez Lili, como si supiera que la sombra la esperaba en un costado del camino. Romina Bodoc heredera del talento de su madre, la recuerda y nos cuenta".
Tras lo cual sigue un escrito que eriza la piel de los amantes de las letras mágicas de Bodoc, escritora santafesina pero mendocina por adopción, autora de obras memorables cuya popularidad internacional alcanzó con la Saga de los Confines.
Romina Bodoc abre el recuerdo de su madre al develar su experiencia de crecer en "una escuela invisible, elástica y amorosa" junto a su hermano Galileo. Ambos son los custodios de la obra literaria de Liliana y trabajaron en la conclusión póstuma de la saga "Tiempo de dragones", específicamente en el volumen "Las crónicas del mundo", basándose en las notas y el universo creado por su madre.
Liliana Bodoc murió en un hotel de Mendoza a los 59 años, a causa de un infarto agudo de miocardio, y a pocas horas de haber llegado de Cuba, adonde había participado en la Feria del Libro de La Habana.
Liliana Bodoc y un legado inmortal para la literatura universal
Considerada la "Rowling argentina" por la crítica especializada en literatura fantástica y épica, Liliana Bodoc fue una de las escritoras más trascendentes de Latinoamérica.
Nacida en Santa Fe como Liliana Chiavetta y radicada gran parte de su vida en Mendoza, revolucionó el género al alejarse de los cánones europeos para construir una mitología propia basada en las culturas de los pueblos originarios.
Entre sus distinciones destacan los Premios Konex de 2004 y 2014 (Konex de Platino), el premio White Ravens y el título de Doctora Honoris Causa de la UNCuyo, universidad que este 6 de febrero también la recordó en su sitio web.
El texto de la hija de Liliana Bodoc que conmovió en redes
"Imagino un mundo al que todos podamos regresar, y volver, cada vez, / embellecidos y solidarios. / Rebeldes y espirituales. / Y volver a volver, cuando nos sintamos solos, junto a los otros. / Pobres de nosotros si olvidamos que somos un telar, nos dijo. / Claro que Liliana también dijo, gritó y clamó otras cosas mundanas, espurias, / aunque no por eso exentas de poesía.", escribió la hija de Liliana Bodoc, bailarina e investigadora ella, y su texto se hizo público a partir de la reproducción de su tío.
El texto continúa: "Nosotros asistimos con Galileo a una escuela invisible. / Elástica y amorosa. / Desestructurada pero organizada con la inexorable rítmica del amor. / Y sin embargo, las palabras escuela e invisible parecen contradecirse. / Porque una escuela en su forma institucional, se ve, se toca, se mide. / Nosotros asistimos, sin saberlo a otra clase de escuela.".
"Una que no pedía ser vista ni se presentaba como aleccionadora. / Que se colaba con lo doméstico. / Se inhalaba como un aroma. / Se infiltraba en el corazón. / Pero eso, entonces, no lo sabíamos. / Y aunque las palabras escuela e invisible parecen contradecirse, creemos que es posible y necesario nombrarlas como nudos de la misma trama. / Una escuela invisible. / No para guiar los saberes, sino para acompañarlos con el oído pegado al pulso de la vida. / Oírlos, a lo lejos, atravesar lo cotidiano como un tropel de caballos salvajes. / Y expandir las fronteras del entendimiento a galope del corazón.", completa su recuerdo la hija de Liliana Bodoc a 8 años de su muerte.