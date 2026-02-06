A 8 años de la muerte de Liliana Bodoc su hija Romina le dedicó un emotivo texto en las redes

Liliana Bodoc El posteo del hermano de Liliana Bodoc reproduce el texto de la hija de la escritora con una foto en la que se la ve en un camarín. Foto: Gentileza Hugo Chiavetta

Romina Bodoc abre el recuerdo de su madre al develar su experiencia de crecer en "una escuela invisible, elástica y amorosa" junto a su hermano Galileo. Ambos son los custodios de la obra literaria de Liliana y trabajaron en la conclusión póstuma de la saga "Tiempo de dragones", específicamente en el volumen "Las crónicas del mundo", basándose en las notas y el universo creado por su madre.

Liliana Bodoc murió en un hotel de Mendoza a los 59 años, a causa de un infarto agudo de miocardio, y a pocas horas de haber llegado de Cuba, adonde había participado en la Feria del Libro de La Habana.

Liliana Bodoc y un legado inmortal para la literatura universal

Considerada la "Rowling argentina" por la crítica especializada en literatura fantástica y épica, Liliana Bodoc fue una de las escritoras más trascendentes de Latinoamérica.

Nacida en Santa Fe como Liliana Chiavetta y radicada gran parte de su vida en Mendoza, revolucionó el género al alejarse de los cánones europeos para construir una mitología propia basada en las culturas de los pueblos originarios.

Entre sus distinciones destacan los Premios Konex de 2004 y 2014 (Konex de Platino), el premio White Ravens y el título de Doctora Honoris Causa de la UNCuyo, universidad que este 6 de febrero también la recordó en su sitio web.

galileo-romina-bodoc (2).jpg Galileo y Romina Bodoc, los hijos de la escritora custodian y preservan la obra memorable de su mamá que es celebrada en el mundo.

El texto de la hija de Liliana Bodoc que conmovió en redes

"Imagino un mundo al que todos podamos regresar, y volver, cada vez, / embellecidos y solidarios. / Rebeldes y espirituales. / Y volver a volver, cuando nos sintamos solos, junto a los otros. / Pobres de nosotros si olvidamos que somos un telar, nos dijo. / Claro que Liliana también dijo, gritó y clamó otras cosas mundanas, espurias, / aunque no por eso exentas de poesía.", escribió la hija de Liliana Bodoc, bailarina e investigadora ella, y su texto se hizo público a partir de la reproducción de su tío.

El texto continúa: "Nosotros asistimos con Galileo a una escuela invisible. / Elástica y amorosa. / Desestructurada pero organizada con la inexorable rítmica del amor. / Y sin embargo, las palabras escuela e invisible parecen contradecirse. / Porque una escuela en su forma institucional, se ve, se toca, se mide. / Nosotros asistimos, sin saberlo a otra clase de escuela.".

"Una que no pedía ser vista ni se presentaba como aleccionadora. / Que se colaba con lo doméstico. / Se inhalaba como un aroma. / Se infiltraba en el corazón. / Pero eso, entonces, no lo sabíamos. / Y aunque las palabras escuela e invisible parecen contradecirse, creemos que es posible y necesario nombrarlas como nudos de la misma trama. / Una escuela invisible. / No para guiar los saberes, sino para acompañarlos con el oído pegado al pulso de la vida. / Oírlos, a lo lejos, atravesar lo cotidiano como un tropel de caballos salvajes. / Y expandir las fronteras del entendimiento a galope del corazón.", completa su recuerdo la hija de Liliana Bodoc a 8 años de su muerte.