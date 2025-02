El hijo de Liliana Bodoc sueña con ver en el cine la obra literaria de su mamá

Galileo Bodoc, hijo de la escritora Liliana Bodoc, en la librería García Santos presentó un libro inédito y póstumo Una Isla en el Tiempo es el libro inédito y póstumo de Liliana Bodoc que se presentó en Mendoza. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Originalmente publicado por una editorial de La Habana, Cuba, en 2013, el ejemplar fue descubierto por casualidad gracias a una amiga de la familia, lo que llevó a la decisión de reeditarlo en Argentina a través de VR Editoras.

Pese a esto, el hijo de Liliana Bodoc no cree que haya más libros "ocultos" por conocer de la escritora santafesina que adoptó Mendoza para desarrollar su carrera.

Liliana Bodoc y una obra que sigue dando frutos

"A veces mi mirada de hijo está en el vacío de una madre que uno lleva a lo largo de la vida y va resignificando. Pero en un caso así como el de Liliana, que es una persona tan querida, que sembró tanto, sigue tan presente a través de su palabra y de su obra. La sensación de que está presente es fuertísima y es constante", confiesa Galileo en esta entrevista con Diario UNO.

A los 59 años, Liliana Bodoc falleció repentinamente la madrugada del 6 de febrero de 2018 en Mendoza. Escritora y poeta, la artista desarrolló su vida personal y literaria en la provincia, estudiando Letras en la UNCuyo y especializándose en literatura juvenil, en el género fantástico.

Pisando sus 40 años de edad saltó a la fama mundial con la publicación de su primera novela, Los Días del Verano, que integraría más tarde su celebrada Saga de los Confines. Después regarían sus pies cientos de premios y distinciones en buena parte del continente latinoamericano, y su obra sería traducida a 8 idiomas.

Galileo y su madre la escritora Liliana Bodoc Galileo y su mamá Liliana Bodoc. Foto: Gentileza Galileo Bodoc

La obra de Liliana Bodoc tiene una potencia de actualidad, hoy con la misma fuerza que sigue generando trabajos de investigación. Es inspiración para escritores de todo el mundo La obra de Liliana Bodoc tiene una potencia de actualidad, hoy con la misma fuerza que sigue generando trabajos de investigación. Es inspiración para escritores de todo el mundo

Galileo, su hijo teatrista, sostiene que la obra de Liliana "tiene una potencia de actualidad, hoy con la misma fuerza que sigue generando trabajos de investigación. Es inspiración para escritores de todo el mundo". Y por ello confirma que "todas las condiciones hacen que su obra no deje de reproducirse, de multiplicarse y de traducirse en distintos lenguajes".

La presentación de su libro póstumo en Mendoza, hace unas semanas, superó las expectativas de asistencia, a pesar del intenso calor. Según Bodoc, la atmósfera fue de gran emotividad y permitió una conversación abierta entre los presentes, donde se recordaron momentos clave de la trayectoria de Liliana y se reflexionó sobre su legado.

La generosidad silenciosa de Liliana Bodoc

Teatrista, actor, director teatral y dramaturgo, "Galo" Bodoc cuenta que Una Isla en el Tiempo apareció inesperadamente en las manos de la familia.

"Una amiga nuestra trajo un ejemplar de Cuba, muy contenta porque la conocía y la leía a Liliana y se encontró con esta edición. Era una edición muy pequeña, muy rústica. Compró el libro y lo trajo como anécdota, y se lo contó a mi hermana y a mi padre", revela Galileo para rematar: "Cuando les dijo de qué se trataba, ellos inmediatamente quedaron sorprendidos porque desconocían el título, nos parecía muy raro porque además compartíamos mucho el proceso de los libros con ella".

Así y todo, Galileo y su hermana antropóloga Romina leyeron ese libro "nuevo" de su madre "y claramente era la pluma de Liliana". Entonces se comunicaron con la editorial cubana y confirmaron que efectivamente ella en 2013 les había cedido los derechos del libro"por esa generosidad que la caracterizaba", destaca.

Galileo Bodoc hijo de la escritora Liliana Bodoc en la librería García Santos Galileo, con su hermana Romina, custodian el legado literario de "la madre de los Confines", Liliana Bodoc. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

E incluso Galileo va por más al asegurar que "conociéndola casi que lo sé, que ese silencio tiene que ver con sus actos de acción solidaria sin hacer de eso un cartel y una publicidad de su generosidad". Es que Liliana Bodoc mantuvo en su intimidad la existencia de esa obra literaria, y cedió sus derechos de publicación sin pedir nada a cambio: "Ella no pretendió obtener ninguna ganancia material por el libro".

La publicación de este libro inédito se dio como una novedad realmente, porque no esperábamos contar con una nueva novela de Liliana Bodoc. Hay más Liliana, seguro, pero no creo que en términos de novela o cuento La publicación de este libro inédito se dio como una novedad realmente, porque no esperábamos contar con una nueva novela de Liliana Bodoc. Hay más Liliana, seguro, pero no creo que en términos de novela o cuento

Finalmente, a través de VR Editoras, esa novela particular de Bodoc, que reflexiona sobre la ecología y las relaciones humanas, tuvo su publicación en Argentina y el año pasado fue lanzada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. "Se dio con mucha sorpresa para los lectores y como una novedad realmente, porque no esperábamos contar con una nueva novela" de Liliana Bodoc, dice su hijo y advierte que "hay más Liliana, seguro, pero no creo que en términos de novela o cuento".

Los "duros" años de adolescencia en Mendoza

Galileo Bodoc marca la importancia de Mendoza en la vida de su madre, ya que fue el lugar donde se consolidó como escritora y donde dio vida a buena parte de sus obras.

En este sentido, el hijo de Bodoc reconoce que fueron difíciles sus años de adolescencia en esta provincia durante los '90. "Tengo recuerdos mágicos y algunos más duros de mi infancia y adolescencia en Mendoza", reconoce el artista radicado en Buenos Aires.

"No es todo color de rosa en mis recuerdos. Tengo una relación con Mendoza bastante particular. La amo, por supuesto, es mi tierra, y amo haber transitado mi infancia en el seno de esta familia que honestamente fue muy amorosa. Mis padres nos dieron mucha libertad", aporta Galileo sobre su vida en la tierra del sol y del buen vino.

Galileo Bodoc, hijo de la escritora Liliana Bodoc Galileo Bodoc reconoce que no fue fácil su adolescencia en Mendoza. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Sin embargo, admite que "toda esa felicidad que te narré estuvo de alguna manera salpicada, hay otros momentos no tan cómodos porque siempre fuimos una familia un poco rara, en el mejor sentido, para mí es hermosamente rara".

Si bien amo Mendoza y me siento identificado, sentí también que me tenía que ir a estudiar teatro y a encontrar mi identidad y mi hogar afuera de aquí. Luego, con los años, me volví a amigar con la idiosincrasia mendocina Si bien amo Mendoza y me siento identificado, sentí también que me tenía que ir a estudiar teatro y a encontrar mi identidad y mi hogar afuera de aquí. Luego, con los años, me volví a amigar con la idiosincrasia mendocina

El sueño de llevar la obra de Bodoc al cine

Respecto al impacto de la obra de Liliana Bodoc, Galileo pone el foco en su vigencia y la manera en que sigue inspirando a escritores e investigadores de todo el mundo. Su trabajo literario no ha dejado de multiplicarse y traducirse a distintos lenguajes, lo que demuestra su relevancia en la actualidad.

Uno de los proyectos que más entusiasma a la familia Bodoc es la posibilidad de llevar La Saga de los Confines a la pantalla grande, gracias a la representatividad visual que ofrece su literatura fantástica.

Aunque aún no se ha concretado nada, Galileo revela que están trabajando en el desarrollo de un material audiovisual, con la esperanza de que algún día pueda realizarse una producción para el cine acorde a la magnitud de la obra literaria de Liliana Bodoc.

Galileo Bodoc escritor hijo Liliana Bodoc (5).jpeg Galileo y su familia, así como los seguidores de la obra de Liliana Bodoc, sueñan con que la Saga de los Confines tenga su versión cinematográfica. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Sin embargo, reconoce que este tipo de proyectos requieren de una gran inversión y colaboración de múltiples actores dentro de la industria cinematográfica.

Es un sueño que mucha gente comparte el de llevar a Liliana al cine. Casi cualquier persona que lee La Saga de los Confines no puede evitar imaginársela como una serie o una película Es un sueño que mucha gente comparte el de llevar a Liliana al cine. Casi cualquier persona que lee La Saga de los Confines no puede evitar imaginársela como una serie o una película

Galileo Bodoc asume que "son procesos largos y que no dependen 100% de nosotros, porque necesitan de otros jugadores y grandes jugadores para poder hacer una producción de cine como se merece este libro, con toda la potencia del género".

La poesía y el teatro, presentes en la obra de Liliana Bodoc

Además de preservar el legado de su madre, Galileo y su hermana han participado en la edición de diversas publicaciones póstumas, incluyendo epílogos y la finalización de Tiempo de Dragones, una obra que Liliana dejó inconclusa.

La finalización de este libro fue un proceso desafiante que les tomó dos años, en los cuales se guiaron por el estilo y las decisiones narrativas que su madre habría tomado.

De este modo, Galileo Bodoc continúa honrando la memoria de Liliana a través de distintos proyectos, tanto editoriales como audiovisuales.

Galileo Bodoc hijo de la escritora Liliana Bodoc en la librería García Santos presentó libro inédito La presentación del libro inédito de Liliana Bodoc se dio en la librería García Santos. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Con una profunda conexión con Mendoza y con la literatura de su madre, Galileo reafirma el impacto de su obra más allá de las fronteras y en sus diversas expresiones artísticas.

"El teatro siempre atravesó a nuestra familia y a mí me enamoró y hoy se junta todo, porque las obras que hacemos con mi elenco son de ella y ella trabajaba junto a nosotros en el proceso, así que todo va tejiéndose en una voz colectiva", comenta el hijo teatrista de Liliana Bodoc, quien abrazaba la poesía y la literatura con la misma fuerza que el teatro. Y cuyo legado sigue vivo en quienes la leen, la estudian y la disfrutan sobre las tablas.