La reconocida pianista Lilia Salsano interpretará a Ravel junto a la Sinfónica de la UNCuyo

El valor de las entradas es de $10.000 general y $9.500 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as.

El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.

Sobre las obras

"Concierto para piano y orquesta de Ravel"

El Concierto en Sol es la culminación del genio orquestal de Maurice Ravel y una de sus últimas grandes obras. Escrito tras una gira por Estados Unidos donde el compositor se sumergió en el jazz y el blues, esta pieza es un torbellino de ritmos vibrantes, colores orquestales brillantes y una elegancia melódica típicamente francesa. Ravel buscó aquí la "diversión y la brillantez", siguiendo el modelo de Mozart y Saint-Saëns, priorizando la claridad y la transparencia sobre la densidad orquestal. Director: Tobias Volkmann

"Sinfonía n.º 4 de Brahms"

Esta obra fue la última sinfonía de Johannes Brahms compuesta hacia el final de su carrera. A menudo se la considera su declaración más seria, madura y, en última instancia, conmovedora. Escrita en la tonalidad sombría de Mi menor, esta obra es una mezcla perfecta de la pasión emocional del Romanticismo con la estricta disciplina formal de la tradición clásica (Beethoven, Bach). Es una sinfonía de profunda melancolía e introspección. Solista: Lilia Salsano, piano.