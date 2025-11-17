La reconocida pianista Lilia Salsano interpretará a Ravel junto a la Sinfónica de la UNCuyo

La virtuosa pianista argentina Lilia Salsano interpretará el "Concierto para piano y orquesta de Ravel" en el marco del "Ciclo sinfónico" que lleva a cabo la Orquesta Sinfónica de la Uncuyo. El programa se completará con la "Sinfonía nº4 de Brahms". Será el jueves 20 de noviembre a las 20:30 en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad) bajo la dirección del maestro Tobías Volkmann. Las entradas se pueden adquirir en EntradaWeb o en la boletería de martes a domingo de 17.30 a 21.30.
El clásico ciclo del organismo artístico de la Uncuyo que comprende las grandes obras sinfónicas recibirá nuevamente como visita de lujo a la destacada pianista Lilia Salsano, actual pianista titular de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe.
El programa estará compuesto por dos obras maestras que, aunque de estilos y épocas diferentes (el impresionismo francés y el romanticismo alemán tardío) se complementan maravillosamente en un concierto. Se trata respectivamente del Concierto para Piano y Orquesta de Ravel y de la Sinfonía nº4 de Brahms.
El valor de las entradas es de $10.000 general y $9.500 para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados/as.
El ingreso estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función, se ruega puntualidad. Una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso de público en la sala.
Sobre las obras
"Concierto para piano y orquesta de Ravel"
El Concierto en Sol es la culminación del genio orquestal de Maurice Ravel y una de sus últimas grandes obras. Escrito tras una gira por Estados Unidos donde el compositor se sumergió en el jazz y el blues, esta pieza es un torbellino de ritmos vibrantes, colores orquestales brillantes y una elegancia melódica típicamente francesa. Ravel buscó aquí la "diversión y la brillantez", siguiendo el modelo de Mozart y Saint-Saëns, priorizando la claridad y la transparencia sobre la densidad orquestal. Director: Tobias Volkmann
"Sinfonía n.º 4 de Brahms"
Esta obra fue la última sinfonía de Johannes Brahms compuesta hacia el final de su carrera. A menudo se la considera su declaración más seria, madura y, en última instancia, conmovedora. Escrita en la tonalidad sombría de Mi menor, esta obra es una mezcla perfecta de la pasión emocional del Romanticismo con la estricta disciplina formal de la tradición clásica (Beethoven, Bach). Es una sinfonía de profunda melancolía e introspección. Solista: Lilia Salsano, piano.