Para asistir al homenaje a Joan Manuel Serrat la UNCuyo lanzó la venta de entradas

El homenaje a Joan Manuel Serrat

"Folclore Sinfónico-Coral ha sido denominado el concierto homenaje a Serrat que hará la UNCuyo.

El artista catalán será recibido en La Nave con un espectáculo artístico-cultural de gran jerarquía, como antesala de la distinción honorífica.

Las entradas se pusieron a la venta este lunes por Entrada Web y desde este martes en boletería La Nave de 18 a 22 y el domingo 17.30 a 21.

sinfonica de la uncuyo Orquesta Sinfónica de la UNCuyo. Foto: UNCuyo

Para rendir homenaje a la trayectoria y legado del artista catalán, la Orquesta Sinfónica, el Coro de Cámara y el Coro de Jóvenes de la UNCUYO, como organismos anfitriones, han diseñado un espectáculo titulado Folclore Sinfónico-Coral. Lo dirigirá el maestro Tobías Volkmann, y contará con arreglos musicales de Gustavo “Popi” Spatocco y las voces solistas de Gabriela Fernández y Nahuel Jofré.

El concierto será el jueves 12 de marzo, a las 21, en la Sala Roja de la Nave UNCUYO.

Además se instalará una pantalla en el Paseo Di Benedetto -ubicado entre las Nave Creativa y La Báscula- para disfrutarlo al aire libre, bajo una modalidad de picnic. Además, el espectáculo contará con transmisión en vivo por YouTube.

El programa incluye:

Balderrama (Cuchi Leguizamón)

Canción de las simples cosas (Cesar Isella / Armando Tejada Gómez)

Gringa chaqueña (Ariel Ramírez/ Félix Luna)

Zamba para no morir (Rosales / Ambros / Lima Quintana)

Tonada de Otoño (Damián Sánchez / Jorge Sosa)

Selección de Cuecas Cuyanas

Juan del Monte (Cuchi Leguizamon, Manuel Castilla)

Cuando me empiece a quedar solo (Charly García)

Serenata para la tierra de uno (María Elena Walsh)

Sube, Sube (Victor Heredia)

Todo Cambia (Julio Neuhauser)

No está previsto que Serrat cante pero hay versiones que indican que en algún momento podría subir al escenario e intepretar uno o dos temas.