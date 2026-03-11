"Plan V" en el Teatro Plaza: una sátira sobre la clase media mendocina

Plan V obra de teatro mendocina 2.jpg

La historia sigue a la familia García, que enfrenta un dilema común: quieren irse de vacaciones, pero su economía no se los permite. Sin embargo, en lugar de admitirlo, deciden fingir que se fueron y ocultarse en su propia casa. Lo que parecía un plan sencillo pronto se convierte en una odisea llena de enredos, curiosos vecinos y el acecho de las redes sociales.

La obra cuenta con un elenco integrado por Pinty Saba, Alejandro Conte, Yamila Maza, Lucas La Rosa y Aldana Postizzi.