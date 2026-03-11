¿Qué sucede cuando una familia quiere vacaciones, pero no puede pagarlas?. ¿Hasta dónde llegarían para mantener las apariencias? En “Plan V”, la comedia teatral Jessica Torrijos, con la actuación de Pinty Saba, los García deciden fingir que se fueron de viaje y esconderse en su propia casa. La obra se podrá ver este viernes a las 21 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas ya están a la venta en EntradaWeb.
"Plan V" en el Teatro Plaza: una sátira sobre la clase media mendocina
Bajo la dirección de Jessica Torrijos y el protagonismo de Pinty Saba, llega una comedia mordaz que pone en jaque las apariencias y la presión de las redes sociales
La historia sigue a la familia García, que enfrenta un dilema común: quieren irse de vacaciones, pero su economía no se los permite. Sin embargo, en lugar de admitirlo, deciden fingir que se fueron y ocultarse en su propia casa. Lo que parecía un plan sencillo pronto se convierte en una odisea llena de enredos, curiosos vecinos y el acecho de las redes sociales.
La obra cuenta con un elenco integrado por Pinty Saba, Alejandro Conte, Yamila Maza, Lucas La Rosa y Aldana Postizzi.
Jessica Torrijos, además de ser la autora y directora, aporta su experiencia como actriz, dramaturga y comediante para retratar las dinámicas de una familia mendocina típica.
Con humor e ironía, "Plan...V" explora los absurdos de la vida cotidiana y la presión social, invitando al público a reírse de las situaciones más disparatadas en esta exitosa comedia teatral.