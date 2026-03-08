Del fenómeno viral a las tablas: Vox Popurri se presenta en Mendoza con su musical "Fan-Farria"

Embed - Vox Popurri on Instagram: "Para los desertores del finde ¿Quien mas prefiere el #modoabuela? ¡MAR DEL PLATA 18 de julio nos vemos con nuestro show Fanfarria! Ese día no vale quedarse en casa #aguantenetflix #hacemuchofrío #perdonamiga #música #humor #gloriatrevi" View this post on Instagram

La propuesta de "Fan-Farria" es un despliegue de talento donde las coreografías precisas y las actuaciones de humor físico dialogan constantemente con la cultura pop contemporánea. A través de personajes excéntricos y versiones musicales originales, el trío logra una narrativa que conecta con las audiencias jóvenes sin descuidar el rigor técnico que exige el teatro musical de primer nivel.

Una experiencia performática integral

Lo que el público mendocino encontrará en el Teatro Plaza es una puesta en escena que respira el ritmo vertiginoso de la actualidad. El espectáculo no es solo una sucesión de canciones, sino una experiencia performática que utiliza la parodia del mundo del espectáculo para construir una identidad propia, colorida y, sobre todo, disruptiva.

La llegada de Vox Popurri marca un hito en la agenda cultural de marzo, demostrando que el salto del universo digital a las tablas es posible cuando hay formación y una visión artística clara. La cita del domingo 22 será, sin dudas, el termómetro perfecto para medir el pulso de las nuevas tendencias que están redefiniendo el musical argentino.