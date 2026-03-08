El domingo 22 de marzo, a las 20:30, el Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27) recibirá al trío artístico Vox Popurri, que llega a la provincia para presentar su espectáculo “Fan-Farria, al latido de un compás”. Las entradas para este evento, que ya es un suceso de taquilla en la cartelera porteña, se pueden adquirir a través de Entradaweb o directamente en la boletería del teatro.
Del fenómeno viral a las tablas: Vox Popurri se presenta en Mendoza con su musical "Fan-Farria"
Una propuesta de lo más original y divertida llega a las tablas del Teatro Plaza de Godoy Cruz. Imperdible
En el marco de su gira por la región de Cuyo, las intérpretes que revolucionaron las redes sociales trasladarán su universo digital al escenario mendocino, ofreciendo una experiencia que combina humor, virtuosismo vocal y una parodia ácida sobre el fanatismo.
Un éxito validado por la crítica y el algoritmo
Resulta fascinante observar fenómenos como el de Vox Popurri. No estamos ante un simple producto de redes, sino ante un proyecto sólido que supo decodificar el lenguaje del streaming para transformarlo en lenguaje teatral. Integrado por Judith Morales, Tamara Prato y Camila Suero, el grupo ostenta la impresionante cifra de 26 millones de reproducciones en sus redes, pero su mayor logro no es el "like", sino el reconocimiento institucional: llegan a Mendoza precedidas por el prestigioso Premio Estrella de Mar 2026 en la categoría Mejor música original.
La propuesta de "Fan-Farria" es un despliegue de talento donde las coreografías precisas y las actuaciones de humor físico dialogan constantemente con la cultura pop contemporánea. A través de personajes excéntricos y versiones musicales originales, el trío logra una narrativa que conecta con las audiencias jóvenes sin descuidar el rigor técnico que exige el teatro musical de primer nivel.
Una experiencia performática integral
Lo que el público mendocino encontrará en el Teatro Plaza es una puesta en escena que respira el ritmo vertiginoso de la actualidad. El espectáculo no es solo una sucesión de canciones, sino una experiencia performática que utiliza la parodia del mundo del espectáculo para construir una identidad propia, colorida y, sobre todo, disruptiva.
La llegada de Vox Popurri marca un hito en la agenda cultural de marzo, demostrando que el salto del universo digital a las tablas es posible cuando hay formación y una visión artística clara. La cita del domingo 22 será, sin dudas, el termómetro perfecto para medir el pulso de las nuevas tendencias que están redefiniendo el musical argentino.