Guillermo Troncoso regresa al Teatro Independencia con el estreno de "El Inglés"

"El inglés": sinopsis

"El Inglés" no es solo un relato sobre las Invasiones Inglesas de 1806. Es una radiografía del nacimiento de la conciencia colectiva argentina. Bajo la producción de Paula Ledaca, la puesta propone un despliegue escénico donde Troncoso se multiplica y muta, ya que encarna diversos personajes históricos.

La obra late al ritmo de percusión en vivo y canciones que hilan un relato poético, político y profundamente humano. Con el eco del pasado, la pieza busca dialogar con el presente, recordando aquella chispa que, años más tarde, encendería el camino hacia la libertad.

"Es una puesta poderosa y contemporánea que devuelve a escena un momento clave de nuestra historia para entender quiénes somos hoy", informó la producción.