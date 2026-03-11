El prestigioso actor y director mendocino Guillermo Troncoso, una de las figuras más emblemáticas y versátiles del teatro regional, vuelve a pisar las tablas del Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad) el sábado 14 y domingo 15 de marzo. Presentará su más reciente desafío interpretativo, "El Inglés", clásica obra de Juan Carlos Gené. Las entradas anticipadas (hasta el 12/03 inclusive) tienen un valor de $15.000, y la general, de $18.000 por EntradaWeb.
Guillermo Troncoso regresa al Teatro Independencia con el estreno de "El Inglés"
La obra, un viaje visceral a las raíces de la identidad argentina, tendrá dos funciones, el sábado 14 y domingo 15, a las 21
Con décadas de oficio y gran capacidad para habitar el escenario, Troncoso se ha consolidado como un referente del teatro independiente. Su carrera, marcada por el rigor físico y una profunda búsqueda poética, encuentra en "El Inglés" un vehículo perfecto para desplegar su versatilidad artística.
Tras años de cosechar aplausos con unipersonales y puestas de gran despliegue, el actor asume aquí el rol de narrador y protagonista de un momento bisagra de nuestra historia.
"El inglés": sinopsis
"El Inglés" no es solo un relato sobre las Invasiones Inglesas de 1806. Es una radiografía del nacimiento de la conciencia colectiva argentina. Bajo la producción de Paula Ledaca, la puesta propone un despliegue escénico donde Troncoso se multiplica y muta, ya que encarna diversos personajes históricos.
La obra late al ritmo de percusión en vivo y canciones que hilan un relato poético, político y profundamente humano. Con el eco del pasado, la pieza busca dialogar con el presente, recordando aquella chispa que, años más tarde, encendería el camino hacia la libertad.
"Es una puesta poderosa y contemporánea que devuelve a escena un momento clave de nuestra historia para entender quiénes somos hoy", informó la producción.