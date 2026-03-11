El Teatro Leonardo Favio, ubicado frente a la Plaza de Chacras de Coria, exhibirá este viernes una de las piezas cinematográficas más celebradas de los últimos años: "Hojas de otoño" (Fallen Leaves). La película, dirigida por el maestro Aki Kaurismäki, llega precedida por el prestigioso Premio del Jurado en el Festival de Cannes y una excelente recepción por parte de la crítica internacional.
El cine de Aki Kaurismäki llega al Teatro Leonardo Favio con la premiada "Hojas de otoño"
Este viernes 13 de marzo, a las 20:30, el espacio cultural de Chacras de Coria proyectará la última joya del director finlandés. La función, que forma parte de un ciclo especial, tiene una entrada general de $6.000.
Las entradas tienen un valor de $6.000, este ciclo se consolida como una de las propuestas culturales destacadas de la agenda de espectáculos local para este fin de semana.
Un encuentro en la Helsinki gris
La trama se centra en Ansa (Alma Pöysti) y Holappa (Jussi Vatanen), dos trabajadores que intentan sobrevivir a la monotonía y la precariedad de una Helsinki industrial. Entre supermercados, fábricas y bares de karaoke, el azar les ofrece un encuentro fortuito que desafía su soledad.
La obra es definida como una tragicomedia minimalista que equilibra el humor seco con una profunda humanidad, características fundamentales en la filmografía del realizador finlandés.
Estética y banda sonora
Fiel al estilo de Kaurismäki, la película destaca por su sencillez visual y una narrativa cargada de ternura. Un elemento central es su banda sonora, que acompaña el relato con una mezcla nostálgica de tango finlandés y rock alternativo, envolviendo a los personajes en una atmósfera única de melancolía y esperanza.