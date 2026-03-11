El cine de Aki Kaurismäki llega al Teatro Leonardo Favio con la premiada "Hojas de otoño"

Las entradas tienen un valor de $6.000, este ciclo se consolida como una de las propuestas culturales destacadas de la agenda de espectáculos local para este fin de semana.

Un encuentro en la Helsinki gris

La trama se centra en Ansa (Alma Pöysti) y Holappa (Jussi Vatanen), dos trabajadores que intentan sobrevivir a la monotonía y la precariedad de una Helsinki industrial. Entre supermercados, fábricas y bares de karaoke, el azar les ofrece un encuentro fortuito que desafía su soledad.