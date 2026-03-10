La Orquesta Filarmónica de Mendoza dará inicio a su ciclo anual “Latitudes – La música del mundo” este viernes a las 21 en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Bajo la dirección y ejecución al piano del prestigioso maestro David Greilsammer, el concierto inaugural titulado “Donde nace la forma” presentará un programa jerarquizado con obras de Beethoven y Bruckner, marcando el comienzo de una agenda que contempla 15 presentaciones a lo largo del año.
La Orquesta Filarmónica de Mendoza inaugura su temporada de conciertos de abono
Con la propuesta “Latitudes/La música del mundo” la Filarmónica inicia una temporada que promete transitar por paisajes sonoros que atraviesan tiempo y espacio
Teatro independencia: el programa de la Filarmónica para este viernes
La velada propone un recorrido por el núcleo de la tradición sinfónica occidental a través de dos piezas fundamentales:
- Ludwig van Beethoven: Concierto para piano N°3 en Do menor op. 37. Una obra donde el solista y la orquesta entablan un diálogo dramático que anticipa el romanticismo.
- Anton Bruckner: Sinfonía N°4 “Romántica” (versión 1878/1880). Una pieza monumental inspirada en la espiritualidad y los imaginarios medievales.
Un atractivo especial de la noche será ver a David Greilsammer en el doble rol de director y solista, recuperando la tradición histórica de liderar la orquesta desde el teclado.
Sobre el Director Invitado
David Greilsammer es reconocido internacionalmente por su audacia y eclecticismo. Es el director musical de la Geneva Camerata y ha pasado por escenarios de la talla de la Filarmónica de Berlín y el Lincoln Center de Nueva York. Su trayectoria incluye colaboraciones con la BBC Philharmonic y la Sinfónica de San Francisco, consolidándolo como una de las figuras más visionarias de la actualidad.
Orquesta Filarmónica Mendoza: temporada de Abonos 2026 "Latitudes"
La temporada 2026, titulada "Latitudes", invita a descubrir paisajes sonoros de diversos territorios y épocas. Para quienes deseen asistir con regularidad, se ha dispuesto un sistema de abonos:
- Precio abono anual (15 conciertos) $75.000
- Precio entrada individual $7.000
- Venta de entradas en EntradaWeb.