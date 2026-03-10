La Orquesta Filarmónica de Mendoza inaugura su temporada de conciertos de abono

Teatro independencia: el programa de la Filarmónica para este viernes

La velada propone un recorrido por el núcleo de la tradición sinfónica occidental a través de dos piezas fundamentales:

Ludwig van Beethoven: Concierto para piano N°3 en Do menor op. 37. Una obra donde el solista y la orquesta entablan un diálogo dramático que anticipa el romanticismo.

Una obra donde el solista y la orquesta entablan un diálogo dramático que anticipa el romanticismo. Anton Bruckner: Sinfonía N°4 “Romántica” (versión 1878/1880). Una pieza monumental inspirada en la espiritualidad y los imaginarios medievales.

Un atractivo especial de la noche será ver a David Greilsammer en el doble rol de director y solista, recuperando la tradición histórica de liderar la orquesta desde el teclado.