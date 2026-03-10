Furor por Joan Manuel Serrat en Mendoza: se agotaron en minutos los eventos en su honor

Serrat 1 Joan Manuel Serrat disfrutará este jueves en primera fila un concierto sinfónico en su honor, con elencos estables de la UNCuyo.

En tanto, el viernes al mediodía se realizará el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat. Será a las 12 en la Nave UNCuyo y a la ceremonia académica sólo podrán asistir autoridades universitarias, referentes institucionales, académicos e invitados.

Debido al furor por ver de cerca al cantautor español, la UNCuyo instalará una pantalla en el Paseo Di Benedetto -ubicado entre las Nave Creativa y La Báscula- para seguir el concierto en su honor este jueves. Y el sábado habrá otra pantalla en la explanada del Bustelo que transmitirá su diálogo abierto al público.

Un picnic por Joan Manuel Serrat en Mendoza

La idea de los organizadores es que la gente se instale en estos espacios al aire libre y sea parte de las actividades en homenaje a Joan Manuel Serrat bajo la modalidad de picnic.

El jueves a las 21, la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo se reunirá con el Coro de Cámara de la Universidad, el Coro de Jóvenes de la UNCuyo y solistas invitados para ofrecer "Folclore Sinfónico-Coral", un concierto en la Nave UNCuyo que se convertirá en la previa de la entrega del reconocimiento académico.

Las entradas para este recital tenían un valor general de $50.000 y se agotaron en poco tiempo. El maestro Tobías Volkmann se pondrá al frente de la dirección orquestal, mientras que los arreglos musicales son de Gustavo “Popi” Spatocco y participarán las voces solistas de Gabriela Fernández y Nahuel Jofré.

Despedida Serrat en Bs As adentro.jpg El artista catalán se retiró de los escenarios a fines del 2022. Vuelve a Mendoza para recibir el Doctorado Honoris Causa de la UNCuyo.

El viernes a las 12, en la misma Nave UNCuyo, se entregará al afamado músico y cantautor el título de Doctorado Honoris Causa en un acto académico presidido por la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.

La última actividad que convoca a Serrat en Mendoza es la del sábado, a las 19, en el Ángel Bustelo, cuando el artista se preste a una entrevista abierta ante un auditorio colmado de asistentes.

Gustavo "Popi" Spatocco, director de orquesta en Fiesta de la Cosecha "Popi" Spatocco dirigió varias Fiestas de la Cosecha y ahora se encargó de los arreglos musicales del concierto sinfónico en honor a Serrat. Foto: Gentileza Fondo Vitivinícola Mendoza

En formato conversatorio, este encuentro se propone como un diálogo cercano entre Joan Manuel Serrat y la audiencia. Desde la UNCuyo aseguraron que "por su carácter participativo y masivo, el evento amplía el alcance social" del reconocimiento y "refuerza la dimensión educativa y cultural" que originó su visita histórica a Mendoza.

La visita de Serrat tiene su costado benéfico

La visita de Joan Manuel Serrat también tiene fines solidarios. Para acceder a la entrevista abierta, quienes hayan logrado obtener el código QR de la entrada deberán presentarlo al ingreso del Bustelo y canjearlo por una entrada física a cambio de un libro de leche larga vida.

Voluntarios de la UNCuyo recibirán la donación, mientras que el Banco de Alimentos será el encargado de almacenar las donaciones para luego ser distribuidas en comedores que trabajan de forma coordinada con las áreas sociales de la Universidad.

Estos son: Jardín Maternal Manaslu (Las Heras), Merendero Manitos Unidas (Maipú), Asociación Civil Niños sin Frío (Luján de Cuyo), Cooperativa Los Triunfadores (Godoy Cruz), Comedor de Barrio Inmaculada y Abrazos en el Bajo (Rivadavia), Creer que se Puede y Yo sí te Creo (Ciudad de Mendoza).