La visita de Joan Manuel Serrat a Mendoza, motivada por la entrega del Doctorado Honoris Causa de la UNCuyo, causó gran expectativa entre sus fans locales. Las entradas para el concierto sinfónico en su honor y para la entrevista abierta del músico se agotaron en menos de una hora.
Furor por Joan Manuel Serrat en Mendoza: se agotaron en minutos los eventos en su honor
La visita de Joan Manuel Serrat a Mendoza generó expectativas en sus fans. Se "volaron" las localidades del concierto homenaje y la entrevista abierta
De ahí que las autoridades de la UNCuyo, impulsora de la llegada de Serrat a Mendoza, anunció que instalará pantallas gigantes en ambos eventos abiertos al público para que más gente pueda seguir cada actividad, además de transmitirse en vivo por YouTube.
A diferencia del concierto que le tributará la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo el jueves en la Nave UNCuyo, el diálogo abierto del autor de "Mediterráneo" el sábado en el Bustelo tendrá un objetivo solidario y por ello cada entrada deberá ser canjeada por leche larga vida.
En tanto, el viernes al mediodía se realizará el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa a Joan Manuel Serrat. Será a las 12 en la Nave UNCuyo y a la ceremonia académica sólo podrán asistir autoridades universitarias, referentes institucionales, académicos e invitados.
Debido al furor por ver de cerca al cantautor español, la UNCuyo instalará una pantalla en el Paseo Di Benedetto -ubicado entre las Nave Creativa y La Báscula- para seguir el concierto en su honor este jueves. Y el sábado habrá otra pantalla en la explanada del Bustelo que transmitirá su diálogo abierto al público.
Un picnic por Joan Manuel Serrat en Mendoza
La idea de los organizadores es que la gente se instale en estos espacios al aire libre y sea parte de las actividades en homenaje a Joan Manuel Serrat bajo la modalidad de picnic.
El jueves a las 21, la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo se reunirá con el Coro de Cámara de la Universidad, el Coro de Jóvenes de la UNCuyo y solistas invitados para ofrecer "Folclore Sinfónico-Coral", un concierto en la Nave UNCuyo que se convertirá en la previa de la entrega del reconocimiento académico.
Las entradas para este recital tenían un valor general de $50.000 y se agotaron en poco tiempo. El maestro Tobías Volkmann se pondrá al frente de la dirección orquestal, mientras que los arreglos musicales son de Gustavo “Popi” Spatocco y participarán las voces solistas de Gabriela Fernández y Nahuel Jofré.
El viernes a las 12, en la misma Nave UNCuyo, se entregará al afamado músico y cantautor el título de Doctorado Honoris Causa en un acto académico presidido por la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.
La última actividad que convoca a Serrat en Mendoza es la del sábado, a las 19, en el Ángel Bustelo, cuando el artista se preste a una entrevista abierta ante un auditorio colmado de asistentes.
En formato conversatorio, este encuentro se propone como un diálogo cercano entre Joan Manuel Serrat y la audiencia. Desde la UNCuyo aseguraron que "por su carácter participativo y masivo, el evento amplía el alcance social" del reconocimiento y "refuerza la dimensión educativa y cultural" que originó su visita histórica a Mendoza.
La visita de Serrat tiene su costado benéfico
La visita de Joan Manuel Serrat también tiene fines solidarios. Para acceder a la entrevista abierta, quienes hayan logrado obtener el código QR de la entrada deberán presentarlo al ingreso del Bustelo y canjearlo por una entrada física a cambio de un libro de leche larga vida.
Voluntarios de la UNCuyo recibirán la donación, mientras que el Banco de Alimentos será el encargado de almacenar las donaciones para luego ser distribuidas en comedores que trabajan de forma coordinada con las áreas sociales de la Universidad.
Estos son: Jardín Maternal Manaslu (Las Heras), Merendero Manitos Unidas (Maipú), Asociación Civil Niños sin Frío (Luján de Cuyo), Cooperativa Los Triunfadores (Godoy Cruz), Comedor de Barrio Inmaculada y Abrazos en el Bajo (Rivadavia), Creer que se Puede y Yo sí te Creo (Ciudad de Mendoza).