El Centro Médico Tótem sufrió graves pérdidas por el incendio del casino y no sabe cuándo podrá reabrir

centro medico totem El Centro Médico Tótem está ubicado en calle Míguez y Ruta 50, de San Martín.

Sarfati explicó que recién este viernes a las 11 podrán ingresar al establecimiento para evaluar los daños. Hasta entonces, los turnos médicos fueron reprogramados o derivados a otras instituciones donde atienden los profesionales del centro. "A partir de ahí vamos a planificar para ver cómo salimos adelante", dijo el director.

La clínica está ubicada en calle Míguez y Ruta 50, de San Martín, a pocos metros del casino. Actualmente cuenta con una plantilla de 107 médicos, 42 especialidades y 3 quirófanos de alta tecnología por lo que es uno de los centros asistenciales más importante de la zona Este.

"Estamos muy dolidos", dijo el titular del centro médico

Sarfati lamentó las pérdidas sobre todo por la importancia del establecimiento para los vecinos. Los turnos fueron suspendidos, en coordinación con doctores y pacientes, y lograron reubicar todas las citas en otras instituciones.

"Estamos muy dolidos, hay mucho esfuerzo detrás y tiene una gran importancia para el Este. Fue muy importante cuando lo inauguramos y de repente suceden estas tragedias y duelen y golpean", contó.

centro medico totem 2 El Centro Médico Tótem fue inaugurado en septiembre del 2021.

Además, confirmó que la clínica al ser nueva -fue inaugurada en septiembre de 2023- está actualizada con los nuevos reglamentos de los quirófanos, los protocolos de bomberos y médicos. También tienen seguro, pero como suele suceder en estas situaciones, estos plazos pueden extenderse más allá de la necesidad.

Por eso afirmó que aún no tienen fecha estimada de cuándo podrán volver a trabajar. Aún falta que puedan entrar al lugar, evaluar los daños, determinar qué estructuras quedaron en pie y definir qué hay que reconstruir.

"Pusimos una de las mejores clínicas en el Este y vamos a ir de nuevo por este camino. Estoy muy agradecido al Servicio de Emergencia Coordinado, con los Bomberos, médicos y la gente en general que se acercó. Fue un cariño y aporte muy bueno", concluyó Sarfati.

La principal hipótesis del incendio

El fiscal Oscar Sívori es quien investiga las causas del incendio para delimitar responsabilidades si es que las hay.

Mientras se realizan las pericias pertinentes, una de las hipótesis que cobra fuerza es un inconveniente en la caja eléctrica de un panel solar.

"Se están realizando análisis estructurales para determinar si hay o no riesgo de demolición", confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.