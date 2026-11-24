Tras entrevistarse con las víctimas en la intersección de las calles Morón y Colón, los policías iniciaron un rastrillaje a pie siguiendo las huellas dejadas por los animales. El rastro los guió a través de un extenso campo inculto hasta cruzar la Ruta 142, en la localidad de Costa de Araujo.

Las marcas continuaban hacia el interior de una finca abandonada. Al adentrarse unos 700 metros desde el ingreso de la propiedad, los efectivos encontraron a los dos caballos atados con alambre a un parral. En el hecho tomó intervención la ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, quien ordenó las medidas de rigor para la restitución de los animales.

Dos de los caballos recuperados por la Policía Rural. Foto: Ministerio de Seguridad

Búsqueda con drones en Tunuyán

En paralelo, un segundo operativo permitió rescatar a otros dos equinos en el Valle de Uco. La intervención comenzó a raíz de un llamado al 911 en el que un vecino denunció la sustracción de sus dos caballos.

Con los datos aportados por el damnificado sobre la posible ubicación de los animales, la Policía Rural montó un despliegue junto con la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos y el apoyo tecnológico de Vehículos Aéreos No Tripulados (drones) para cubrir la zona desde el aire.

El rastrillaje se concentró en un loteo situado sobre calle Bombal, a unos 650 metros de la Ruta 92. Allí, los uniformados hallaron a los dos ejemplares atados y, tras constatar que las características físicas coincidían con las denunciadas por el propietario, dieron intervención a la Oficina Fiscal San Carlos-Tunuyán.