A los 3 minutos del primer tiempo Sequeira remató al arco y Montero la atajó. Fue una clara opción para anotar del equipo dirigido por el equipo dirigido por Alfredo Berti. Se animaba la Lepra y preocupaba al flamante campeón de la Copa Sudamericana.

Después Matías Fernández tiraba desviado. Pero en esos primeros minutos del partido el Azul del Parque mostraba una gran actitud y estaba bien parado en la cancha.

Hasta que Villa le pegaba a la pelota, que daba en el brazo de Bonifacio (el jugador estaba de espaldas) adentro del área y el juez Luis Lobo Medina marcaba el penal tras la la revisión en el VAR. Fue una polémica decisión del árbitro.

Paredes ejecutaba el remate desde los doce pasos de muy buena manera y el Xeneize se ponía 1 a 0 de manera injusta.

Después Villalba tiraba al arco y la pelota salía desviada.

A los 33' Gómez Riga le atajaba un tiro a Belmonte tras una gran jugada en ataque de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena.

Alarcón reemplazaba a Delgado, quien tenía una molestia.

Lozano le daba un patadón a Matías Fernández y Lobo Medina no lo expulsaba.

Se iba lesionado Alarcón y se preocupaba Arruabarrena.

Pero metía un gran centro de Lozano -tras la habilitación de Paredes- y Merentiel ponía el 2-0 para el Xeneize.

Gómez Riga sacaba al córner un tiro de Aranda.

Gómez Riga atajaba un cabezazo del ingresado Bareiro, quien regresaba tras 200 días de inactividad por una lesión en la espalda.

El arquero leproso se estiraba para sacar un remate de Flores.

Perdió el Azul y el Xeneize está en cuartos.

Lo que viene para Boca en el Torneo Clausura

Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata. El partido se jugaría el próximo domingo a las 22 en La Bombonera.