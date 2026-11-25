¿Existen los GOLAZOS de penal? Pregúntenle a Leandro Paredes... ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/p32bvee5VF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

La opinión de un ex árbitro

"Tras el remate de Sebastián Villa, el balón impactó en el codo de Bonifacio, de Independiente Rivadavia. El defensor tenía el brazo separado del cuerpo y, con un movimiento adicional, amplió el espacio que ocupaba e interceptó la trayectoria del balón. La posición del brazo no se justificaba por el movimiento corporal propio de la acción", explicó en sus redes sociales el ex árbitro Miguel Scime.

Luego agregó: "El VAR recomendó la revisión en campo y Luis Lobo Medina, después de observar las imágenes, sancionó correctamente el penal. El punto de contacto confirmó que el balón dio en el codo. La posición del brazo y su movimiento adicional dieron el fundamento para sancionar la infracción".

El quinto gol de Paredes en el 2026

El penal ante la Lepra le permitió a Leandro Paredes marcar su 5to gol en 43 partidos oficiales jugados en Boca durante el 2026.

El capitán de Boca jugó 15 encuentros en el Apertura (2 goles), 12 en el Clausura (un gol), 7 en la Copa Sudamericana (un gol), 6 en la Copa Libertadores (un gol) y 3 en la Copa Argentina.