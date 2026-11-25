A los 15' del encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia el árbitro Luis Lobo Medina sancionó un polémico penal que Leandro Paredes transformó en el 1 a 0 a favor del conjunto local.
A los 15' del encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia el árbitro Luis Lobo Medina sancionó un polémico penal que Leandro Paredes transformó en gol.
A los 15' del encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia el árbitro Luis Lobo Medina sancionó un polémico penal que Leandro Paredes transformó en el 1 a 0 a favor del conjunto local.
La pena máxima fue sancionada luego de revisar la jugada a través del VAR que estuvo a cargo de José Carreras y entre ambos entendieron que el centro de Sebastián Villa se desvía dentro del área tras pegar en el brazo de Ezequiel Bonifacio.
"El jugador número 36 amplía el volumen de su cuerpo con la mano. Decisión final: penal", explicó Medina a través del altavoz y pese a las protestas y a que muchos entendieron que era una jugada casual y sin intención, el fallo fue inapelable y Paredes ejecutó con su reconocida jerarquía para vencer a Gómez Riga, arquero de la Lepra.
"Tras el remate de Sebastián Villa, el balón impactó en el codo de Bonifacio, de Independiente Rivadavia. El defensor tenía el brazo separado del cuerpo y, con un movimiento adicional, amplió el espacio que ocupaba e interceptó la trayectoria del balón. La posición del brazo no se justificaba por el movimiento corporal propio de la acción", explicó en sus redes sociales el ex árbitro Miguel Scime.
Luego agregó: "El VAR recomendó la revisión en campo y Luis Lobo Medina, después de observar las imágenes, sancionó correctamente el penal. El punto de contacto confirmó que el balón dio en el codo. La posición del brazo y su movimiento adicional dieron el fundamento para sancionar la infracción".
El penal ante la Lepra le permitió a Leandro Paredes marcar su 5to gol en 43 partidos oficiales jugados en Boca durante el 2026.
El capitán de Boca jugó 15 encuentros en el Apertura (2 goles), 12 en el Clausura (un gol), 7 en la Copa Sudamericana (un gol), 6 en la Copa Libertadores (un gol) y 3 en la Copa Argentina.