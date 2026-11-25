Desde la ventanilla de un auto: Mientras viajaba en automóvil en Buenos Aires, advirtió una figura que asoció con el demonio. Escribió que no olvidaría “sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”.

Mientras viajaba en automóvil en Buenos Aires, advirtió una figura que asoció con el demonio. Escribió que no olvidaría “sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”. En una capilla de las carmelitas: También en Buenos Aires, durante una misa en el coro de la capilla, volvió a percibir esa presencia con mayor fuerza. Describió la mirada como “destellos de fuego” y señaló que nunca pudo borrar de su memoria las dos miradas.

El tercer encuentro: la voz y el impacto tras el viaje a Chile

La tercera experiencia con el diablo ocurrió en Roma después del viaje de Francisco a Chile en enero de 2018, marcado por la controversia tras su defensa inicial del obispo Juan Barros, vinculado al sacerdote condenado por abusos sexuales Fernando Karadima. Ante las críticas y una investigación que respaldó las denuncias de encubrimiento, el pontífice anotó que quedó devastado al dimensionar la gravedad de lo ocurrido.

En ese contexto, escribió que volvió a ver esa presencia y que esta vez escuchó su voz: “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, además de recordar la frase “‘Ahora he conseguido todo lo que quería´” y el “poderoso ronquido de su voz”.

Cómo buscó protegerse y la lectura del cardenal Fernández

El 7 de junio de 2018, Francisco también anotó que, al prepararse para dormir, vio “las puertas del infierno” y sintió temor ante “la seducción pagana con todas sus fuerzas”. Ante ese episodio, recurrió al rosario como resguardo espiritual y a la oración para sostener su misión.

Según el cardenal Víctor Manuel Fernández en declaraciones a Vatican News, estos pasajes no deben leerse solo como relatos de miedo, sino como registros de momentos en los que Bergoglio buscaba salir de la superficialidad y mantenerse atento a las tentaciones. En la anotación del 18 de agosto de 2024, Francisco retomó aquellas miradas y escribió: “Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”.

La búsqueda del diablo en Argentina

Mientras que en casi todo el mundo no hubo un salto en las búsquedas de Google sobre el Diablo, sí ocurrió en Argentina donde se llegó a registrar un aumento superior al 50% de un día para el otro.

También aumentó la búsqueda sobre el Papa Francisco en los últimos días desde que se conocieron los pasajes de su diario, según los datos de Google Trends:

De hecho, las búsquedas sobre el Papa Francisco, el Diablo y su diario fueron en aumento a partir del 24 de noviembre, que es cuando se conocieron los encuentros relatados por el ex Sumo Pontífice argentino: