Con ese respaldo visual, y cansada de la situación, encaró a la mujer para pedirle explicaciones, momento que quedó registrado y comenzó a circular con rapidez por las redes sociales, multiplicando comentarios y reacciones de todo tipo.

Tras la viralización del video, Ruiz rompió el silencio mediático y aseguró que antes de llegar a la exposición pública intentó encauzar el conflicto vecinal por vías pacíficas. Explicó que buscó el diálogo en repetidas ocasiones, pero que la postura de su vecina impidió cualquier entendimiento.

Incluso contó que se contactó con el hijo de la mujer, identificado como Sergio Romano, cantante de Don Carlos, con el propósito de destrabar la convivencia y evitar que la tensión siguiera creciendo.

Pese a esos intentos previos, la joven afirmó que los inconvenientes continuaron sin solución aparente y que ese escenario la llevó a contar su versión ante la opinión pública.

Hasta el momento no trascendió si se formalizó una denuncia ante las autoridades competentes, y tampoco se conoció la palabra de la mujer señalada en el video. Por ahora, el caso se sostiene en el testimonio de Ruiz y en las imágenes difundidas en internet, donde un litigio vecinal ganó un alcance masivo.