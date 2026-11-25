Un cruce cotidiano entre vecinas por la limpieza de la vereda escaló hasta convertirse en un fenómeno digital que superó las 190 mil visualizaciones. Ivi Ruiz, una joven tucumana, denunció públicamente vivir un calvario a raíz de los reiterados conflictos con su vecina, a quien acusa de arrojar basura frente a su domicilio y de mantener una actitud de acoso sostenido en el tiempo.
Lo que comenzó como una fricción doméstica entre vecinas terminó expuesto ante miles de usuarios cuando las grabaciones del altercado salieron a la luz.
Según el relato de Ruiz, los episodios de basura depositada sobre su vereda no fueron hechos aislados ni casuales. La joven sostuvo que el problema se repitió en distintas oportunidades, generando un desgaste constante hasta que decidió instalar cámaras de seguridad para documentar lo que ocurría.
Con ese respaldo visual, y cansada de la situación, encaró a la mujer para pedirle explicaciones, momento que quedó registrado y comenzó a circular con rapidez por las redes sociales, multiplicando comentarios y reacciones de todo tipo.
Tras la viralización del video, Ruiz rompió el silencio mediático y aseguró que antes de llegar a la exposición pública intentó encauzar el conflicto vecinal por vías pacíficas. Explicó que buscó el diálogo en repetidas ocasiones, pero que la postura de su vecina impidió cualquier entendimiento.
Incluso contó que se contactó con el hijo de la mujer, identificado como Sergio Romano, cantante de Don Carlos, con el propósito de destrabar la convivencia y evitar que la tensión siguiera creciendo.
Pese a esos intentos previos, la joven afirmó que los inconvenientes continuaron sin solución aparente y que ese escenario la llevó a contar su versión ante la opinión pública.
Hasta el momento no trascendió si se formalizó una denuncia ante las autoridades competentes, y tampoco se conoció la palabra de la mujer señalada en el video. Por ahora, el caso se sostiene en el testimonio de Ruiz y en las imágenes difundidas en internet, donde un litigio vecinal ganó un alcance masivo.
En pocas palabras
- Vecina denunciada: una joven tucumana expuso públicamente el calvario que vive por el acoso de su vecina.
- Hechos de basura: la denunciante acusa a su vecina de arrojarle basura frente a su casa y de acoso constante.
- Viralización: las grabaciones del conflicto vecinal superaron las 190 mil visualizaciones en redes sociales.