Alarma en Mendoza: uno de cada dos vecinos reconoció haber sido víctima de una estafa virtual

ulpiano suarez ciberdelito El intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, participó de la presentación del estudio sobre el ciberdelito en la Universidad Champagnat. Foto: Prensa de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El diagnóstico: alta conectividad y desprotección

El relevamiento de datos se ejecutó de forma presencial durante todo el 2025 en dependencias municipales de alta concurrencia, tales como Ventanilla Única y los centros de emisión de licencias de conducir. Allí, estudiantes universitarios encuestaron a vecinos de diferentes franjas etarias para conocer de primera mano sus experiencias y temores en la red.

El intendente Ulpiano Suarez contextualizó el valor estratégico de este diagnóstico: "Es un trabajo de investigación fundamental. En Argentina, en promedio, pasamos más de 8 horas al día conectados a internet, liderando el ranking de América Latina. Los datos concretos del relevamiento nos indican que una de cada dos personas entrevistadas reconoció haber sido víctima de un ciberdelito en el último año. Lo más grave es que una de cada tres no sabía qué hacer luego de sufrir la estafa o a dónde acudir para denunciar”.

El jefe comunal enfatizó que el informe marcará de forma directa la hoja de ruta de la gestión municipal. “Buscamos que a partir de este informe se conforme un observatorio y una mesa de trabajo interinstitucional para pasar a acciones concretas. Impulsaremos campañas de educación y concientización en los Centros de Integración Comunitaria (CIC), centros de jubilados, clubes y escuelas. Si el vecino no denuncia por desconocimiento, se dificulta enormemente definir una estrategia de prevención criminal”, subrayó Suarez.

Datos duros: la radiografía de los ciberdelitos

Los indicadores estadísticos consolidados por el estudio exponen un escenario de vulnerabilidad generalizada en la población del Gran Mendoza:

50% de los encuestados (1 de cada 2) fue víctima directa de un ciberdelito en los últimos 12 meses.

de los encuestados (1 de cada 2) fue víctima directa de un ciberdelito en los últimos 12 meses. 80% (8 de cada 10) manifestó conocer a un familiar, amigo o compañero de trabajo cercano que sufrió un ataque virtual.

(8 de cada 10) manifestó conocer a un familiar, amigo o compañero de trabajo cercano que sufrió un ataque virtual. 65% de los mendocinos siente temor o desconfianza activa al momento de realizar compras o transacciones económicas en portales de internet.

de los mendocinos siente temor o desconfianza activa al momento de realizar compras o transacciones económicas en portales de internet. 90% expresó una profunda preocupación respecto al uso, almacenamiento y destino de sus datos personales por parte de empresas y plataformas.

expresó una profunda preocupación respecto al uso, almacenamiento y destino de sus datos personales por parte de empresas y plataformas. 33% (1 de cada 3) de las víctimas directas admitió que no tenía conocimiento de los mecanismos legales para radicar la denuncia penal.

El rol de la academia y la paradoja del usuario

El desarrollo técnico de la muestra estuvo a cargo de las facultades de Informática y Diseño, y de Derecho de la Universidad Champagnat (UCH), en un trabajo mancomunado de más de 5 años con la Facultad de Ingeniería y el Observatorio de la Ciudad de la Universidad Fasta. El rector Marcelo Chamorro remarcó la responsabilidad social de las universidades: “Los ciberdelitos han crecido exponencialmente, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad comunitaria. Este trabajo nace de una necesidad imperiosa de diseñar políticas de prevención eficaces, inclusivas y basadas en evidencia científica”.

Fernanda Rosales, directora técnica del proyecto, desglosó el perfil de la muestra -cuya edad media fue de 40 años- y reveló una llamativa brecha entre el temor percibido y los hábitos reales de cuidado de los mendocinos. El miedo a operar económicamente en la web alcanza al 64% en mayores de 66 años, pero sorprende al registrar el 47% en los jóvenes menores de 20 años, supuestamente nativos digitales.

“El 90% de las personas se preocupa por sus datos en internet. Sin embargo, cuando analizamos las medidas de seguridad que implementan, lo que menos hacen es generar contraseñas complejas, usar gestores de claves o cambiarlas periódicamente. Es decir, lo que menos hace el ciudadano es justamente lo que depende exclusivamente de su propia conducta”, analizó Rosales.

Finalmente, el informe determinó que el ranking de los delitos más sufridos por los vecinos de la Capital está liderado por los fraudes en compras online y alquileres temporarios ficticios; seguido por la infección de dispositivos con virus informáticos por falta de protección; las estafas con tarjetas de crédito y débito mediante clonación o robo de plásticos; y, en cuarto lugar, el hackeo de cuentas con suplantación de identidad en WhatsApp y redes sociales para exigir dinero a los contactos de la víctima.