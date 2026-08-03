Dictaron la quiebra del oftalmólogo que estafó por más de 180.000 dólares y nunca devolvió el dinero

El oftalmólogo era conocido por su vida excéntrica.

La quiebra del oftalmólogo Pedro Miranda

El 27 de julio pasado hubo una nueva resolución judicial contra Pedro Miranda. En este caso, en el ámbito del Primer Juzgado de Proceso Concursales: la jueza Lucía Sosa declaró la quiebra del oftalmólogo.

Este fallo judicial determinó que el médico estará inhibido por completo para adquirir bienes y los que ya tenía a su nombre serán incautados para poder afrontar el pago a sus acreedores. También se dispuso que no pueda salir del país sin autorización previa de la Justicia.

El oftalmólogo Pedro Miranda fue declarado culpable de las estafas.

La caída del oftalmólogo

El 10 octubre de 2024, el oftalmólogo Pedro Miranda fue detenido cuando salía de su reconocida clínica Dyter ubicada en Peatonal Sarmiento, de la Ciudad de Mendoza. En un principio fue imputado por 11 expedientes de estafas pero las denuncias se fueron acumulando y está acusado formalmente en 39 casos.

La mayoría de los hechos son de pacientes que asistieron a una consulta con el oftalmólogo y decidieron pagarle adelanto de operaciones que debían realizarse -en algunos casos eran innecesarias según sus propios testimonios-, pero las intervenciones nunca se concretaron o se hicieron de mala manera, por ejemplo sin colocar lentes intraoculares que las víctimas habían pagado.

Otra de las modalidades de estafa, donde sacaba tajadas superiores a los 20.000 dólares, era ganarse la confianza de sus pacientes y ofrecerles que inviertan grandes sumas de dinero en su clínica, las cuales tendrían retorno inmediato de casi 50% con la compra de insumos oftalmológicos. Claro que todo era mentira.