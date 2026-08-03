El oftalmólogo Pedro Reinaldo Miranda (52), que en otrora era tan excéntrico que llegaba en helicóptero a su casamiento, ahora está condenado por estafas y quebrado judicialmente. La Justicia tomó una decisión que esperanza a las casi 40 víctimas del hombre en busca de recuperar los miles de dólares que les sustrajo.
Dictaron la quiebra del oftalmólogo que estafó por más de 180.000 dólares y nunca devolvió el dinero
A semanas de haberlo declarado culpable por casi 40 estafas, la Justicia dictó la quiebra del oftalmólogo Pedro Reinaldo Miranda (52)
Hace aproximadamente un mes se realizó un juicio abreviado donde el estafador serial admitió haber cometido 39 fraudes por un total de 185.000 dólares y $12.000.000, por lo que recibió una pena de 2 años y 9 meses de prisión en suspenso. Es decir, mantuvo su libertad.
Parecía ser un final injusto para las víctimas ya que el oftalmólogo nunca mostró voluntad de devolver el dinero a las víctimas, algo que suelen hacer los estafadores para evitar ir a la prisión. Sin embargo, ahora se abrió un nuevo camino judicial que podría tener un desenlace mejor en ese sentido.
La quiebra del oftalmólogo Pedro Miranda
El 27 de julio pasado hubo una nueva resolución judicial contra Pedro Miranda. En este caso, en el ámbito del Primer Juzgado de Proceso Concursales: la jueza Lucía Sosa declaró la quiebra del oftalmólogo.
Este fallo judicial determinó que el médico estará inhibido por completo para adquirir bienes y los que ya tenía a su nombre serán incautados para poder afrontar el pago a sus acreedores. También se dispuso que no pueda salir del país sin autorización previa de la Justicia.
La caída del oftalmólogo
El 10 octubre de 2024, el oftalmólogo Pedro Miranda fue detenido cuando salía de su reconocida clínica Dyter ubicada en Peatonal Sarmiento, de la Ciudad de Mendoza. En un principio fue imputado por 11 expedientes de estafas pero las denuncias se fueron acumulando y está acusado formalmente en 39 casos.
La mayoría de los hechos son de pacientes que asistieron a una consulta con el oftalmólogo y decidieron pagarle adelanto de operaciones que debían realizarse -en algunos casos eran innecesarias según sus propios testimonios-, pero las intervenciones nunca se concretaron o se hicieron de mala manera, por ejemplo sin colocar lentes intraoculares que las víctimas habían pagado.
Otra de las modalidades de estafa, donde sacaba tajadas superiores a los 20.000 dólares, era ganarse la confianza de sus pacientes y ofrecerles que inviertan grandes sumas de dinero en su clínica, las cuales tendrían retorno inmediato de casi 50% con la compra de insumos oftalmológicos. Claro que todo era mentira.
En pocas palabras
- Quiebra dictada: se declaró la quiebra del oftalmólogo Pedro Reinaldo Miranda por 39 estafas.
- Pena previa: fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión en suspenso por 185.000 dólares y $12.000.000.
- Embargo total: Miranda no podrá salir del país ni adquirir bienes; sus activos serán incautados.