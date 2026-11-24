Víctor Manuel Fernández fue quien recibió el encargo de seleccionar y difundir los escritos privados del papa Francisco.

Experiencias místicas y autocrítica en el diario del Papa

En otra entrada fechada el 7 de junio de 2018, Francisco relató haber visto “las puertas del infierno” mientras se preparaba para dormir, ante lo cual se defendió tomando el rosario como arma. Estas vivencias se suman a profundas autocríticas sobre sus sentimientos de desdén, envidia y orgullo, e incluso episodios de irritación registrados en sus cuadernos personales.

El diario también refleja la conciencia de Bergoglio sobre la vejez y la cercanía de la muerte, con anotaciones desde sus 60 años. “Me queda poco tiempo de vida”, escribió en 1997, cuestionando el tiempo perdido y el daño causado. La preocupación por la finitud se mantuvo, y en 2016 interpretó la insistencia del demonio como una señal del fin de sus días.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, cercano colaborador de Francisco, fue quien recibió el encargo de seleccionar y difundir estos escritos privados. Tras el fallecimiento del pontífice en abril de 2025, Fernández buscó asegurar que las reflexiones no quedaran en el olvido, obteniendo finalmente la autorización de su sucesor, León XIV, para publicar extractos del diario. El volumen incluye 86 páginas escritas antes de su elección como Papa en 2013 y 55 correspondientes a su pontificado.