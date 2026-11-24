El papa Francisco relató en su diario personal haber visto al diablo en al menos 3 ocasiones, según extractos del volumen El diario espiritual del papa Francisco que se presentaron esta semana. En uno de los pasajes más impactantes, describió un encuentro donde el demonio “me miró con ojos llameantes”, detallando experiencias que interpretó como apariciones físicas del mal.
Revelaron los encuentros del papa Francisco con el diablo: “Me miró con ojos llameantes”
El papa Francisco relató en su diario personal haber visto al diablo en al menos 3 ocasiones durante momentos clave de su vida
Las anotaciones, escritas por Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024, abordan reflexiones sobre la fe, la culpa, el envejecimiento y experiencias espirituales intensas. El libro, presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, busca dar a conocer una faceta más reservada del pontífice argentino.
Bergoglio describió tres episodios específicos. El primero, unos 15 años antes de su muerte, mientras era arzobispo de Buenos Aires, lo vio desde la ventanilla de un auto y anotó: “No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”. Otro encuentro ocurrió en una capilla Carmelita, donde sintió una mirada aún más intensa, descrita como “destellos de fuego”. La 3º vez, en Roma tras un viaje a Chile, sintió la presencia física y escuchó una voz “triunfante”.
Experiencias místicas y autocrítica en el diario del Papa
En otra entrada fechada el 7 de junio de 2018, Francisco relató haber visto “las puertas del infierno” mientras se preparaba para dormir, ante lo cual se defendió tomando el rosario como arma. Estas vivencias se suman a profundas autocríticas sobre sus sentimientos de desdén, envidia y orgullo, e incluso episodios de irritación registrados en sus cuadernos personales.
El diario también refleja la conciencia de Bergoglio sobre la vejez y la cercanía de la muerte, con anotaciones desde sus 60 años. “Me queda poco tiempo de vida”, escribió en 1997, cuestionando el tiempo perdido y el daño causado. La preocupación por la finitud se mantuvo, y en 2016 interpretó la insistencia del demonio como una señal del fin de sus días.
El cardenal Víctor Manuel Fernández, cercano colaborador de Francisco, fue quien recibió el encargo de seleccionar y difundir estos escritos privados. Tras el fallecimiento del pontífice en abril de 2025, Fernández buscó asegurar que las reflexiones no quedaran en el olvido, obteniendo finalmente la autorización de su sucesor, León XIV, para publicar extractos del diario. El volumen incluye 86 páginas escritas antes de su elección como Papa en 2013 y 55 correspondientes a su pontificado.
En pocas palabras
- Papa Francisco: reveló encuentros con el diablo en su diario personal.
- Apariciones físicas: describió miradas y voces del demonio en tres episodios.
- Reflexiones íntimas:el diario aborda fe, culpa y la conciencia de la vejez.