El directorio de Nvidia anunció la reincorporación de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, once días después de su renuncia. La decisión se tomó por unanimidad tras recibir aportes de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes concluyeron que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional, generando gran expectativa en los mercados financieros globales.
Huang había dimitido el 12 de noviembre, lo que generó un revuelo en la compañía y provocó una caída significativa en el valor de sus acciones. La salida ocurrió luego de que se conociera una relación extramatrimonial del CEO con Alice Huang, una empresaria que presuntamente mantuvo contactos con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de China.
La investigación sobre Alice Huang reveló que se comunicó con un agente de inteligencia chino durante un año, coincidiendo parcialmente con su relación con el fundador de Nvidia. Estados Unidos también investiga la posible colaboración de Kang Wei, presentado por Alice como su esposo, en la presunta desviación de chips de alta tecnología hacia China a través de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur.
Jensen Huang retoma el timón con el respaldo de Donald Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, influyó notablemente en la resolución al pedir públicamente la reincorporación de Huang, calificándola como “lo mejor para la empresa y también para EEUU”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había manifestado previamente que Huang estaba “fuera” de la compañía, pero la intervención presidencial cambió el panorama.
Las acciones de Nvidia se disparan ante el regreso de su CEO
Tras conocerse la noticia de la reincorporación de Jensen Huang, las acciones de Nvidia se dispararon más de un 30% en el premarket de Wall Street, alcanzando los 164 dólares. El consejo de administración expresó su conformidad con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang, considerándolo la persona adecuada para dirigir la empresa ante los nuevos desafíos.
En pocas palabras
- Jensen Huang: reincorporado como CEO de Nvidia tras aportes del gobierno de Donald Trump.
- Investigación: relación extramatrimonial de Huang con Alice Huang y presunta desviación de chips a China.
- Mercados: acciones de Nvidia se dispararon tras la noticia del regreso de su CEO.