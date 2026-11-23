Huang había dimitido el 12 de noviembre, lo que generó un revuelo en la compañía y provocó una caída significativa en el valor de sus acciones. La salida ocurrió luego de que se conociera una relación extramatrimonial del CEO con Alice Huang, una empresaria que presuntamente mantuvo contactos con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

La investigación sobre Alice Huang reveló que se comunicó con un agente de inteligencia chino durante un año, coincidiendo parcialmente con su relación con el fundador de Nvidia. Estados Unidos también investiga la posible colaboración de Kang Wei, presentado por Alice como su esposo, en la presunta desviación de chips de alta tecnología hacia China a través de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur.