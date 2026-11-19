El Gobierno de Chile inició la construcción de una segunda etapa del Plan Escudo Fronterizo en la Región de Antofagasta. Esta nueva fase contempla la habilitación de 12 kilómetros de infraestructura de zanjas de contramovilidad en el límite internacional para frenar los ingresos irregulares.
Ya en marzo, José Antonio Kast, había oficializado el inicio del "Plan Escudo Fronterizo". Se trata de una construcción masiva de obstáculos físicos, zanjas reforzadas y tecnología de vigilancia de última generación destinada a sellar los puntos más críticos de la frontera con Bolivia y Perú para frenar el ingreso de personas migrantes.
El proyecto, que representa una inversión sectorial de $200 millones, tiene como objetivo obstaculizar los pasos ilegales al país y reforzar de manera drástica el control en los sectores fronterizos más vulnerables.
Según las autoridades, las obras ya presentan un avance superior a los 1,3 kilómetros construidos, sumándose a los 27,4 kilómetros ejecutados en la primera fase del plan en la Macrozona Norte.
Refuerzo de la seguridad y lucha contra el crimen organizado
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, destacó que esta iniciativa forma parte de las medidas implementadas para reforzar la seguridad en la frontera norte, dificultar los cruces por sectores no habilitados y fortalecer las labores de vigilancia y fiscalización.
La delegada presidencial regional, Katherine López, valoró el trabajo conjunto de diversas instituciones para impedir el ingreso de actividades ilícitas al país, señalando que se envía una señal clara contra el crimen organizado.
Resultados del plan escudo fronterizo en la zona
Las autoridades informaron un balance operativo del plan desde el 11 de marzo hasta la fecha, comparado con el mismo período de 2025. Se registró una disminución del 87,5% en la inmigración irregular.
Asimismo, los operativos de contrabando aumentaron un 226%, los procedimientos por tráfico de drogas un 200%, y la tasa de reconducciones alcanzó el 68%, superando el 47% del año anterior.
Detalles del escudo fronterizo para frenar la migración en Chile
El plan no se limita solo a muros, zanjas o vallas, sino que integra un sistema complejo de defensa y control:
- Barreras Físicas: reforzamiento de zanjas existentes y construcción de nuevos perímetros en zonas de alta circulación.
- Vigilancia Tecnológica: instalación de torres con cámaras térmicas y el despliegue de drones de alta autonomía para monitoreo 24/7.
- Aumento de Dotación: un despliegue especial de las Fuerzas Armadas y Carabineros para custodiar los puntos de ejecución de las obras.
En pocas palabras
- Chile invierte millones: construcción de otros 12 km de zanjas en Antofagasta para frenar inmigración irregular.
- Plan Escudo Fronterizo: implementado en marzo, busca sellar puntos críticos con Bolivia y Perú mediante obstáculos físicos y tecnología.
- Resultados: se reportó una disminución del 87,5% en inmigración irregular y un aumento en operativos antidrogas y contrabando.