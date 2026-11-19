Plan Escudo Fronterizo. Implementado en marzo, busca sellar puntos críticos con Bolivia y Perú mediante obstáculos físicos y tecnología.

Según las autoridades, las obras ya presentan un avance superior a los 1,3 kilómetros construidos, sumándose a los 27,4 kilómetros ejecutados en la primera fase del plan en la Macrozona Norte.

Refuerzo de la seguridad y lucha contra el crimen organizado

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, destacó que esta iniciativa forma parte de las medidas implementadas para reforzar la seguridad en la frontera norte, dificultar los cruces por sectores no habilitados y fortalecer las labores de vigilancia y fiscalización.

La delegada presidencial regional, Katherine López, valoró el trabajo conjunto de diversas instituciones para impedir el ingreso de actividades ilícitas al país, señalando que se envía una señal clara contra el crimen organizado.

Resultados del plan escudo fronterizo en la zona

Las autoridades informaron un balance operativo del plan desde el 11 de marzo hasta la fecha, comparado con el mismo período de 2025. Se registró una disminución del 87,5% en la inmigración irregular.

Asimismo, los operativos de contrabando aumentaron un 226%, los procedimientos por tráfico de drogas un 200%, y la tasa de reconducciones alcanzó el 68%, superando el 47% del año anterior.

Según las autoridades chilenas, las obras ya presentan un avance superior a los 1,3 kilómetros construidos, sumándose a los 27,4 kilómetros ejecutados en la primera fase del plan

Detalles del escudo fronterizo para frenar la migración en Chile

El plan no se limita solo a muros, zanjas o vallas, sino que integra un sistema complejo de defensa y control: