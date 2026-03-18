A lo Trump, Chile levanta un "Escudo Fronterizo" contra la migración en sus fronteras

Detalles del escudo fronterizo para frenar la migración en Chile

El plan no se limita solo a muros, zanjas o vallas, sino que integra un sistema complejo de defensa y control:

Barreras Físicas: Reforzamiento de zanjas existentes y construcción de nuevos perímetros en zonas de alta circulación.

Vigilancia Tecnológica: Instalación de torres con cámaras térmicas y el despliegue de drones de alta autonomía para monitoreo 24/7.

Aumento de Dotación: Un despliegue especial de las Fuerzas Armadas y Carabineros para custodiar los puntos de ejecución de las obras.

Desde la misma frontera, el presidente ha hecho un llamado a dejar de lado las "pequeñeces políticas" para priorizar la soberanía nacional. En esa línea, figuras de la oposición, como el líder republicano José Antonio Kast, han valorado la ejecución del plan.

José Antonio Kast, quien asumió la presidencia hace una semana, enfatizó que la crisis migratoria requiere de una "unidad total" y que la protección de los límites territoriales no debería ser motivo de disputa partidista, sino un deber del Estado. "Es momento de recuperar el control de nuestra casa", señaló el político tras visitar las zonas donde ya operan las excavadoras.

Pasos fronterizos en Chile El plan de "Escudo Fronterizo" incluirá muros, zanjas, vallas y cámaras e vigilancia.

Medidas complementarias y expulsiones

El plan de infraestructura es solo la primera fase de una ofensiva mayor. El Ministerio del Interior anunció un paquete de medidas que incluye:

Agilización de expulsiones: Trámites administrativos más rápidos para quienes cuenten con antecedentes penales o hayan ingresado de forma clandestina.

Sanciones a la informalidad: Endurecimiento de las multas para quienes faciliten el transporte o alojamiento de personas en situación irregular.

Empadronamiento estricto: Un nuevo sistema de control biométrico para identificar a quienes ya se encuentran en el territorio nacional sin documentación.

Impacto y controversia

Mientras los habitantes de regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta han recibido la noticia con una mezcla de alivio y expectativa, organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación. Argumentan que el cierre de fronteras mediante barreras físicas no detendrá la migración, sino que la hará más peligrosa, obligando a las familias a buscar rutas aún más riesgosas a través del desierto.

Sin embargo, desde el Palacio de La Moneda la orden es clara: el "Plan Escudo Fronterizo" es una prioridad de seguridad nacional y no se detendrá hasta que el ingreso irregular sea reducido a su mínima expresión.

Fuentes: A24.com y El Mercurio (emol.com)