Kast inició su mandato en Chile con un giro duro en seguridad y control migratorio

Los decretos también contemplan la aplicación de facultades excepcionales en las regiones del norte —Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta— con el objetivo de facilitar operativos de seguridad y control territorial.

Las medidas comenzaron a sentirse de inmediato en los pasos fronterizos, donde se aplican controles más estrictos que han ralentizado el tránsito internacional. Kast defendió la decisión al afirmar que busca frenar el avance del crimen organizado transnacional. “Chile no puede seguir siendo un país de puertas abiertas para quienes vienen a vulnerar nuestras leyes”, sostuvo en su primer mensaje presidencial.

Mientras sectores oficialistas respaldaron la rapidez de las medidas, la oposición y organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por posibles vulneraciones a acuerdos internacionales sobre migración y refugio, y cuestionaron la militarización de las fronteras.

Cierre de fronteras en Chile y expulsión de migrantes

En el decreto sobre migración e destacan los siguiente puntos:

Cierre temporal de fronteras: Se ha ordenado la clausura de pasos fronterizos específicos en el norte del país para reevaluar los protocolos de ingreso.

Despliegue militar reforzado: Se otorga mayor libertad de acción a las Fuerzas Armadas para colaborar con las policías en las "zonas de control fronterizo", permitiendo patrullajes más agresivos en pasos no habilitados.

Agilización de expulsiones: Se simplifican los procesos administrativos para la reconducción inmediata de personas que ingresen al país de forma irregular.

Estado de Excepción: La aplicación de facultades especiales en las provincias del norte (Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) para facilitar la logística de seguridad.

El impacto de estas decisiones se sintió de inmediato en las zonas limítrofes. El cierre de ciertos pasos y el endurecimiento de los controles han generado incertidumbre tanto en los viajeros como en los países vecinos. Según reportes desde el sur de Argentina y el norte de Chile, las autoridades fronterizas han comenzado a aplicar criterios de revisión mucho más estrictos, lo que ha ralentizado el tránsito internacional.