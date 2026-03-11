El líder republicano milei en la salida de Kast asumió este miércoles como 38º presidente de Chile para el período 2026-2030, en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional de Valparaíso. El exdiputado de 60 años sucedió a Gabriel Boric y prometió encabezar un “gobierno de emergencia” enfocado en seguridad y recuperación económica.
José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile tras prestar juramento
José Antonio Kast, el líder republicano, inició su mandato hasta 2030 en una ceremonia en el Congreso de Valparaíso. Prometió un gobierno de emergencia en Chile
Ante más de 1.200 invitados, Kast prestó juramento y recibió la banda presidencial de manos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), mientras que el mandatario saliente le entregó la tradicional piocha de O’Higgins, símbolo del mando presidencial.
Milei entre los líderes regionales que lo acompañaron
La ceremonia contó con la presencia de varios dirigentes regionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, además de la líder opositora venezolana María Corina Machado.
Antes de ingresar al Salón de Honor, Kast formalizó su renuncia a la militancia en el Partido Republicano, un gesto que presentó como señal de unidad nacional. Entre sus principales ejes de gestión mencionó el refuerzo de la seguridad pública, un control más estricto de la migración irregular y medidas para incentivar la inversión privada y reducir el gasto público.
Una de las ausencias destacadas fue la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien canceló su asistencia a último momento. Tras la ceremonia, Kast se trasladó a la residencia de Cerro Castillo para un primer almuerzo con su gabinete y luego viajará a Santiago para pronunciar su discurso inaugural desde el Palacio de La Moneda.
el nuevo Mandatario enfrentará un Congreso fragmentado. Su sector, sumando a Chile Vamos y algunas fuerzas de centro, se aproxima a la mayoría en la Cámara de Diputados
Fuentes: Emol y Publimetro