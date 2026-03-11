José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile tras prestar juramento

milei en la salida de Kast El presidente argentino Javier Milei acompañó a José Antonio Kast.

Antes de ingresar al Salón de Honor, Kast formalizó su renuncia a la militancia en el Partido Republicano, un gesto que presentó como señal de unidad nacional. Entre sus principales ejes de gestión mencionó el refuerzo de la seguridad pública, un control más estricto de la migración irregular y medidas para incentivar la inversión privada y reducir el gasto público.

Una de las ausencias destacadas fue la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien canceló su asistencia a último momento. Tras la ceremonia, Kast se trasladó a la residencia de Cerro Castillo para un primer almuerzo con su gabinete y luego viajará a Santiago para pronunciar su discurso inaugural desde el Palacio de La Moneda.

el nuevo Mandatario enfrentará un Congreso fragmentado. Su sector, sumando a Chile Vamos y algunas fuerzas de centro, se aproxima a la mayoría en la Cámara de Diputados

Fuentes: Emol y Publimetro