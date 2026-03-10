Rihanna: una mujer disparó 10 veces contra su casa

El incidente se notificó a las 13:15 hora local, momento en que los agentes acudieron al lugar tras recibir denuncias de detonaciones. En la escena, las autoridades recolectaron pruebas balísticas que dan cuenta de la gravedad del hecho.

De acuerdo con el reporte policial, el ataque fue ejecutado por una mujer de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún permanece bajo reserva.

Los informes indican que la atacante se posicionó frente a la vivienda a bordo de un automóvil y abrió fuego en siete oportunidades antes de emprender una huida a alta velocidad.

Disparon en la casa de Rihanna: la atacante quedó detenida

Gracias al rápido accionar de las fuerzas de seguridad, el vehículo fue interceptado a unos 12 kilómetros de la mansión, donde se procedió al arresto de la mujer.

Afortunadamente, no se registraron heridos tras la balacera. Al momento de los disparos, Rihanna se encontraba dentro de la propiedad, según datos proporcionados por una fuente policial al diario Los Angeles Times.

rihanna2

Este suceso ocurre en un momento de gran exposición para la cantante y su pareja, el rapero A$AP Rocky. El pasado mes de septiembre, la familia dio la bienvenida a su tercera hija, quien se sumó a sus hermanos mayores, Riot y RZA.

El anuncio de este último embarazo había sido una de las grandes noticias de la gala del Met del año anterior.

Robyn Fenty, mundialmente conocida como Rihanna, ha consolidado en las últimas dos décadas una de las carreras más exitosas de la industria del entretenimiento.

Mientras la investigación continúa para determinar los motivos del ataque, los representantes de la cantante han sido contactados por diversos medios internacionales, aunque aún no se han emitido comentarios oficiales sobre el estado de la estrella tras el incidente.

Fuente: minutouno.com