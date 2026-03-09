Un niño de 10 años murió aplastado por una pared mientras jugaba a la pelota con sus amigos

Accidente niños pelota Los niños jugaban al fútbol cuando la pared se derrumbó y provocó la muerte de uno de ellos, de 10 años.

De acuerdo al informe de las autoridades que reportó la prensa local, la pared antigua cedió por la humedad que se generó a causa de las intensas lluvias mientras los niños jugaban a la pelota.

Más allá de que sus amigos y pobladores trataron de auxiliarlo rápidamente, el menor no pudo resistir el fuerte impacto sufrido por la caída de la pared.

El niño de 10 años, que fue identificado como Yerson Obet Malpartida Corne, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Hermilio Valdizan, pero murió a los pocos minutos a causa de las graves heridas.

Según el informe de los médicos, la muerte del niño fue causada por las graves lesiones que sufrió en la zona de la cabeza y en el cuerpo, según el informe preliminar.

Accidente niños tragedia Varios niños jugaban a la pelota en un predio y uno de ellos murió aplastado al derrumbarse la pared de una construcción precaria.

Los padres del menor, Isidro Malpartida Panduro y Maura Corne de Sánchez, atraviesan una difícil situación económica, y no cuentan con medios para afrontar los gastos derivados de la tragedia.

El trágico accidente fue reportado a la policía local y la fiscalía de turno quedó a cargo de la investigación, a la vez que ordenó pericias para establecer si hubo responsables del hecho.