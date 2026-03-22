Esmail Rangraz: violó y asesinó a una niña de 7 años y al ser detenido confesó otros dos crímenes

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El 28 de junio de 2017, Rangraz asesinó a Atena Aslani, una niña iraní de 7 años que vivía en Parsabad, luego de que la chica saliera de la tintorería de su padre para ir a un comercio cercano. El comerciante era nada más y nada menos que el múltiple homicida.

Al ser apresado y sometido a declarar ante las autoridades, Rangraz confesó que "durante dos o tres días sentí la tentación de ver a Atena. El día del incidente fui a mi tienda a buscar agua y, como no había nadie, me acerqué a ella. Quería que me ayudara, pero empezó a gritar. Entonces le tapé la boca con la mano y, cuando recuperé la consciencia, ya no respiraba".

El múltiple asesino luego agregó: "Me asusté y llevé el cuerpo al aparcamiento, donde lo escondí en un barril. Huí a mi habitación, pero unos días después me arrestaron como sospechoso y mi secreto fue descubierto".

Los investigadores realizaron entonces una inspección de las cámaras de seguridad del lugar y determinaron que el asesino desapareció en inmediaciones ya que no quedó registrado por las cámaras. En ese momento, Rangraz fue detenido como sospechoso y enviado a prisión para ser interrogado, al tiempo que su vivienda fue registrada por los investigadores.

Los efectivos desconocían que el cuerpo de la niña estaba en el estacionamiento, aunque el apresado cometió un grosero error que permitió el descubrimiento del cuerpo de la pequeña.

Según contó el hermano del asesino, Rangraz llamó a su esposa mientras estaba en prisión y le pidió que fuera al estacionamiento a buscar el barril. La mujer encontró el barril con el cadáver y le informó inmediatamente a la Policía lo sucedido.

Ante este hecho, el peligroso asesino confesó otros dos homicidios, ocurridos antes de matar a la niña y en ambos había sido sospechoso e incluso arrestado, aunque no le encontraron pruebas suficientes para acusarlo.

Criminal asesino ejecutado

En 2012 había desaparecido una mujer que luego fue hallada asesinada y Rangraz había sido detenido bajo sospecha de secuestro, por lo que permaneció dos semanas en prisión, aunque fue liberado porque no se pudo determinar el motivo del crimen.

Mientras que en 2014, se descubrió otro cadáver cuyo asesino no fue encontrado, pero ante la confesión de Rangraz revisaron su automóvil y hallaron pruebas vinculadas a ese hecho.

Frente a estos tres crímenes, Esmail Rangraz fue condenado a muerte y ejecutado en la horca el 19 de septiembre de 2017 en Parsabad.