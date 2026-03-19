Intento de femicidio: atacó a su pareja a puñaladas tras acusarla de serle infiel y fue detenido.

Mientras los policías interrogaban al hombre, salió de la vivienda un menor indicando que su indicó que su madre estaba herida. En ese momento, los efectivos redujeron al agresor e ingresaron a la casa donde encontraron a la mujer, identificada como Mariela Soledad Santos, también de 35 años, recostada en un sillón con tres heridas cortopunzantes: dos en el pecho y una en la zona de las costillas.

Rápidamente, la mujer fue trasladada en una ambulancia al Hospital Dr. Alejandro Korn, de Melchor Romero, donde se encuentra en estado delicado y por estas horas lucha por su vida. Mientras era trasladada indicó que la agresión se produjo luego de que su pareja la acusara de una supuesta infidelidad.

Femicidio ataque rifle

Los investigadores y personal de Fiscalía interviniente revisaron la vivienda y secuestraron un cuchillo tipo facón que habría sido utilizado por el hombre para atacar a su pareja, además de una escopeta rebatible cargada que estaba sobre una cama en una de las habitaciones.

El agresor fue detenido, alojado en la Comisaría 3ª y quedó a disposición de la UFI N°6, imputado por homicidio en grado de tentativa. La causa está a cargo del fiscal en turno Patricio Barraza, quien ordenó la continuidad de la investigación y la toma de testimonio a vecinos y allegados a la pareja.