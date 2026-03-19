En un nuevo episodio de violencia de género, una mujer fue atacada a puñaladas por su pareja quien la había acusado de serle infiel en un intento de femicidio. El grave incidente ocurrió en la noche de este miércoles en la casa que ambos compartían y mientras la víctima resultó con heridas, el hombre fue detenido por la Policía.
Intento de femicidio: atacó a su pareja a puñaladas tras acusarla de serle infiel y fue detenido
En un nuevo intento de femicidio, un hombre atacó a puñaladas a su pareja luego de acusarla de serle infiel y fue detenido por la policía. La mujer lucha por su vida.
El violento ataque se produjo en una casa situada en 54 y 150, de La Plata y fuentes de la investigación indicaron que efectivos del Comando de Patrullas de la Policía bonaerense fueron alertados de manera inmediata a través del teléfono de emergencias 911 sobre lo que sucedía.
Durante la brutal discusión, el hombre de 35 años golpeó eintentó matar a cuchillazos a su pareja, al acusarla de haberlo engañado. La situación fue advertida por vecinos que dieron aviso a las autoridades, quienes al llegar al lugar encontraron al atacante que salía de la casa y les habría manifestado: “La apuñalé”.
Mientras los policías interrogaban al hombre, salió de la vivienda un menor indicando que su indicó que su madre estaba herida. En ese momento, los efectivos redujeron al agresor e ingresaron a la casa donde encontraron a la mujer, identificada como Mariela Soledad Santos, también de 35 años, recostada en un sillón con tres heridas cortopunzantes: dos en el pecho y una en la zona de las costillas.
Rápidamente, la mujer fue trasladada en una ambulancia al Hospital Dr. Alejandro Korn, de Melchor Romero, donde se encuentra en estado delicado y por estas horas lucha por su vida. Mientras era trasladada indicó que la agresión se produjo luego de que su pareja la acusara de una supuesta infidelidad.
Los investigadores y personal de Fiscalía interviniente revisaron la vivienda y secuestraron un cuchillo tipo facón que habría sido utilizado por el hombre para atacar a su pareja, además de una escopeta rebatible cargada que estaba sobre una cama en una de las habitaciones.
El agresor fue detenido, alojado en la Comisaría 3ª y quedó a disposición de la UFI N°6, imputado por homicidio en grado de tentativa. La causa está a cargo del fiscal en turno Patricio Barraza, quien ordenó la continuidad de la investigación y la toma de testimonio a vecinos y allegados a la pareja.