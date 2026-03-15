Final violento: un joven de 22 años fue asesinado de una puñalada al término de un cumpleaños
En medio de una violenta pelea, un joven de 22 años murió de una puñalada en el cuello al término del cumpleaños de su novia y el agresor fue detenido
El lamentable incidente se originó cerca de las 6 de la mañana de este domingo en un domicilio ubicado sobre la calle San Juan al 773, en la ciudad de Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde la víctima, identificada como Santiago Renna Merlo, se encontraba en el festejo de cumpleaños junto a su pareja y su grupo familiar.
Según el testimonio de algunas personas presentes en el lugar, por cuestiones que se tratan de establecer se originó una fuerte discusión, y ante la sorpresa de los invitados, el agresor extrajo un cuchillo y lesionó mortalmente a Renna Merlo, quien murió en el lugar producto de una profunda herida en el cuello, en la zona cervical, provocándole una fuerte hemorragia.
Un llamado al teléfono de emergencias 911, alertó sobre el conflicto generado y en pocos minutos efectivos policiales arribaron al domicilio y constataron que el joven se encontraba "tirado sobre un charco de sangre" y no presentaba signos vitales.
Fuentes de la investigación indicaron que tras las primeras reconstrucciones realizadas, se logró identificar al agresor, Ariel Fernando Buono, de 30 años, quien había compartido la fiesta de cumpleaños junto a la víctima y se había fugado tras el violento ataque.
A partir de la información obtenida, se desplegó un operativo policial tipo cerrojo en la zona, lo que permitió localizar y detener al autor del crimen a pocas cuadras del lugar, en la intersección de Santiago del Estero al 750, en la cabecera del partido de Coronel Rosales.
Los uniformados también realizaron tareas de rastrillaje en la zona y hallaron el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque, descartado en una zanja, a unos 25 metros de la escena del crimen.
La UFIJ Nº5 del Departamento Judicial Bahía Blanca quedó a cargo de la causa, caratulada como homicidio, y por estas horas se trabaja en la reconstrucción de la secuencia del violento episodio para determinar la posible participación de otros involucrados en el homicidio.