Final violento: un joven de 22 años fue asesinado de una puñalada al término de un cumpleaños.

Un llamado al teléfono de emergencias 911, alertó sobre el conflicto generado y en pocos minutos efectivos policiales arribaron al domicilio y constataron que el joven se encontraba "tirado sobre un charco de sangre" y no presentaba signos vitales.

Fuentes de la investigación indicaron que tras las primeras reconstrucciones realizadas, se logró identificar al agresor, Ariel Fernando Buono, de 30 años, quien había compartido la fiesta de cumpleaños junto a la víctima y se había fugado tras el violento ataque.

A partir de la información obtenida, se desplegó un operativo policial tipo cerrojo en la zona, lo que permitió localizar y detener al autor del crimen a pocas cuadras del lugar, en la intersección de Santiago del Estero al 750, en la cabecera del partido de Coronel Rosales.

Crimen joven cuchillo

Los uniformados también realizaron tareas de rastrillaje en la zona y hallaron el cuchillo que habría sido utilizado en el ataque, descartado en una zanja, a unos 25 metros de la escena del crimen.

La UFIJ Nº5 del Departamento Judicial Bahía Blanca quedó a cargo de la causa, caratulada como homicidio, y por estas horas se trabaja en la reconstrucción de la secuencia del violento episodio para determinar la posible participación de otros involucrados en el homicidio.