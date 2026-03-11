Tragedia en un parque recreativo: se conocieron las causas de muerte de la joven que se lanzó en el "tobogán extremo".

Forense tobogán víctima

Una vez asistida fue llevada en un automóvil a un hospital local, pero la joven murió durante el traslado al no resistir las heridas sufridas. Un video que circuló en redes sociales muestra el descenso y el momento trágico que desembocó en el accidente.

El informe forense que difundió el Instituto Nacional de Medicina Legal, indicaba que la causa de la muerte inmediata de Camila García Manrique fue trauma intracraneal y trauma torácico abdominal cerrado. En ese sentido, los peritos establecieron que las lesiones sufridas por la joven durante la caída fueron incompatibles con la vida, situación que permitió determinar el fallecimiento como consecuencia directa del accidente.

Antes del descenso, la joven había expresado dudas sobre la llegada al final del recorrido: “¿No me voy a estrellar?” y preguntó si alguien la recibiría cuando llegara al final del circuito. De acuerdo a comentarios de allegados, un operario le respondió que al final la recibiría la piscina indicándole la postura correcta que debía tener en el flotador. Además, el hombre la animó a no tener miedo antes del lanzamiento en el "tobogán extremo".

Después de las pericias realizadas en el parque recreativo y como medida administrativa, la Alcaldía de Chinácota ordenó la clausura inmediata del "tobogán extremo" en "Entre Flores". Las autoridades municipales indicaron además que el centro de diversiones no contaba con los permisos exigidos para operar esa atracción. De todos modos las investigaciones avanzan a fin de verificar condiciones de operación, cumplimiento de normas de seguridad correspondientes y si hubo responsabilidad penal o civil por la tragedia.

Forense tobogan muerte

Durante el funeral de la joven, realizado en la ciudad de Cúcuta, la madre, Claudia Manrique, recordó a su hija y agradeció el inmenso apoyo que recibió por parte de la comunidad. “Tenía muchos sueños”, afirmó en diálogo con Noticias Caracol, y destacó que Camila había logrado terminar sus estudios con esfuerzo y tenía planeado seguir formándose para mejorar la situación de la familia.

Mientras, avanzan los peritajes y se evalúan posibles sanciones a la empresa a cargo del parque "Entre Flores", los vecinos y operadores turísticos esperan respuestas de las autoridades. La investigación sobre el funcionamiento del "tobogán extremo" del parque de Chinácota buscará determinar las condiciones de seguridad y responsabilidades, que consecuentemente servirá como alerta para reforzar protocolos en los distintos sitios de esparcimiento.