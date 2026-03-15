Asesinó a su padrastro de 25 puñaladas porque no le dio plata para comprar drogas.

Crimen Hombre asesinado Pedro Pérez, asesinado a puñaladas por su hijastro, tenía un puesto de pollos a la parrilla en la ciudad de Rosario.

Los vecinos, al escuchar los gritos que se sucedieron en la vivienda, llamaron al teléfono de emergencias 911 alertando sobre la situación, y en pocos minutos una patrulla policial acudió al lugar del incidente y constató lo ocurrido, por lo que tomaron las medidas correspondientes, entre ellas, informar a la Fiscalía en turno.

De acuerdo a los comentarios de algunos familiares del hombre asesinado en las redes sociales, Pérez presentaba al menos 25 puñaladas y un mazazo en la cabeza que llegó a perforarle el cráneo.

Las graves lesiones obligaron a que fuera trasladado en una ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internado en estado crítico una semana, y en las últimas horas anunciaron su muerte.

El medio local Rosario3 indicó el que atacante, de nombre Brian Fabián M. se fugó después de atacar a su padrastro, y una versión aseguró que la agresión se originó porque Pérez se había negado a darle dinero para comprar drogas.

“Brian le pidió 15 mil pesos para comprar drogas, mi papá no le quiso dar y lo agarró durmiendo. Le dio 25 puñaladas, un mazazo y le perforó el cráneo”, afirmó una hija del hombre asesinado en las redes sociales.

Pérez, quien tenía un puesto de venta de pollos a la parrilla sobre avenida Rivarola, fue trasladado en estado desesperante en un móvil del Sies acompañado por su pareja de nombre Beatriz, madre del agresor.

Crimen Hombre hospital El hombre atacado a puñaladas por su hijastro murió luego de estar agonizando una semana en el Hospital de Rosario.

Su hija lo definió como un “hombre decente” y dijo que tenía un puesto de venta de torta y pollo asado sobre avenida Rivarola. También señaló como “cómplice” del hecho a la pareja de su padre. “No sé por qué estas personas te hicieron esto, porque les diste todo”, agregó.

Otro familiar escribió en el posteo: “Ojalá se haga justicia por lo que te hicieron sufrir... Justicia por Pedro, espero que puedas descansar en paz”.

El fiscal de la causa Franco Tassini, solicitó una orden de captura, y la investigación está a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional N°2 de Rosario, que avanza con el aporte de distintos testimonios para esclarecer lo sucedido y localizar al autor del crimen.