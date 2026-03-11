Escalofriante: un hombre murió luego de ser encontrado con un balazo en la nuca en un hotel alojamiento.

Crimen motel habitación

El hombre estaba insconsciente y ensangrentado y fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde murió este miércoles tras permanecer internado en grave estado. La herida de bala en la nuca le había causado a Lussa una hemorragia intraparenquimatosa y un daño significativo en su tronco cerebral, lo que generó un vuelco ventricular.

Mientras que su acompañante permanece en terapia intensiva luego de ingresar en grave estado aunque consciente, con dos heridas de bala en la boca. Además presenta hemorragia cerebelosa izquierda y fracturas cervicales.

Fuentes policiales indicaron que la pareja había ingresado al establecimiento ubicado sobre la avenida Zanni, el domingo a las 23, en una camioneta Fiat Strada blanca. Inmediatamente se inició la investigación del hecho, y las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel fueron clave, teniendo en cuenta que no muestran el ingreso ni la salida de ninguna otra persona en la habitación ocupada por la pareja.

En tanto que la inspección ocular a cargo de los peritos de Policía Científica descartó el robo como móvil del incidente, ya que las pertenencias, documentos, dinero, teléfonos y ropa de ambos se encontraban en la habitación, sin faltantes ni algunos elementos extraños.

El Jefe de la Departamental de Paraná indicó en declaraciones a ElonceTV al momento de ser encontrados los cuerpos que “alrededor de las 10, personal policial tomó conocimiento del episodio. Dos personas heridas. La mujer tiene proyectiles en la fosa nasal y la parte cervical, y el hombre en la parte frontal del parietal derecho".

Crimen motel policía

Y agregó: "Sabemos que ingresaron anoche alrededor de las 23 en una camioneta. Y a las 10 de este lunes, uno de los empleados encuentra a la mujer afuera de la habitación, en la puerta, consciente".

En ese sentido, los investigadores revelaron que Lussa y Pisano se conocían y mantenían un vínculo previo. “No fue la primera vez que se veían”, señalaron los investigadores, que lograron reconstruir los hechos previos y posteriores al incidente.

El arma encontrada junto al cuerpo del hombre fue secuestrada por la policía y será sometida a pericias mientras que la causa, a cargo de la UFI de Paraná, se mantiene en etapa investigativa, sin descartar ninguna hipótesis. Una de las teorías más firmes que manejan los investigadores está relacionada con un homicidio seguido de intento de suicidio.