"Increíble": trabajaba en una estación de servicio y una moneda lo volvió millonario

Intrigado por el hallazgo, el hombre, y como hay que hacer en este tipo de casos, decidió no volver a ponerla en circulación y buscar la opinión de expertos en el área.

moneda, numismatica La moneda en cuestión le dejó más de 3 millones de dólares.

La curiosidad llevó a Whitmore a consultar con especialistas, y los resultados fueron sorprendentes. En el mundo de la numismática, el valor de una pieza no solo reside en su antigüedad, sino en su rareza, composición y estado de preservación.

Tras un análisis exhaustivo, se determinó que la moneda era un ejemplar "proof" (de prueba) con un 90 % de plata, una combinación extremadamente difícil de encontrar diariamente.

La Asociación Numismática Americana le otorgó una certificación PR69, una calificación casi perfecta que disparó su valor de mercado. Según los expertos, este tipo de piezas suelen estar resguardadas en museos o colecciones privadas de élite. En este caso, estaba en una estación de servicio.

Mucho dinero y un gran cambio de vida

La noticia del hallazgo corrió como pólvora en los círculos de coleccionistas. Poco tiempo después, el hombre recibió una oferta privada que superó todas sus expectativas: 3,2 millones de dólares.

"Manejé miles de monedas en mi vida, pero nunca pensé que una sola de ellas pudiera valer mucho más que todo mi negocio", declaró el protagonista en aquel momento.