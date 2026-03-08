"Increíble": trabajaba en una estación de servicio y una moneda lo volvió millonario

Lo que comenzó como una jornada de rutina en una estación de servicio de Conway, Carolina del Sur, terminó convirtiéndose en el día que cambió la vida de un hombre para siempre. Steve Whitmore, dueño del establecimiento, jamás imaginó que su vida cambiaría gracias a una vieja moneda.
Mientras realizaba el arqueo de caja habitual, el hombre notó algo inusual entre el cambio del día. Una moneda de medio dólar brillaba con una intensidad distinta a las demás. Su instinto le dijo que esta no era una simple pieza de circulación.
Una moneda de alto valor
Al observarla de cerca, descubrió que se trataba de una edición de 1964 con el rostro de John F. Kennedy. Sin embargo, su estado de conservación era impecable, casi como si acabara de salir de la casa de la moneda.
Intrigado por el hallazgo, el hombre, y como hay que hacer en este tipo de casos, decidió no volver a ponerla en circulación y buscar la opinión de expertos en el área.
La curiosidad llevó a Whitmore a consultar con especialistas, y los resultados fueron sorprendentes. En el mundo de la numismática, el valor de una pieza no solo reside en su antigüedad, sino en su rareza, composición y estado de preservación.
Tras un análisis exhaustivo, se determinó que la moneda era un ejemplar "proof" (de prueba) con un 90 % de plata, una combinación extremadamente difícil de encontrar diariamente.
La Asociación Numismática Americana le otorgó una certificación PR69, una calificación casi perfecta que disparó su valor de mercado. Según los expertos, este tipo de piezas suelen estar resguardadas en museos o colecciones privadas de élite. En este caso, estaba en una estación de servicio.
Mucho dinero y un gran cambio de vida
La noticia del hallazgo corrió como pólvora en los círculos de coleccionistas. Poco tiempo después, el hombre recibió una oferta privada que superó todas sus expectativas: 3,2 millones de dólares.
"Manejé miles de monedas en mi vida, pero nunca pensé que una sola de ellas pudiera valer mucho más que todo mi negocio", declaró el protagonista en aquel momento.