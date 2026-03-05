Polémica relación: un hombre de 55 años se puso de novio con su ex nuera de 21

“Tocamos fondo”, confesaron en el clip mientras explicaban que actualmente viven en una sola pieza mientras intentan reorganizar su situación.

La joven Camila Gutiérrez (21) y su pareja Julio Rodríguez (55) ya eran conocidos en redes sociales por la polémica que generó su historia de amor.

Ambos se conocieron en 2019 en una peña de folclore en Navarro. Con el paso del tiempo comenzaron a compartir cada vez más actividades dentro del ambiente del baile y finalmente iniciaron una relación cuando Camila ya era mayor de edad.

Actualmente llevan varios años juntos y también trabajan vinculados al mundo del folclore, donde impulsan una peña llamada Munakuy Tusuy, con decenas de alumnos.

tiktoker1

Hace algunas semanas además decidieron abrir una cuenta conjunta en TikTok donde comparten videos sobre su vida cotidiana y su relación, lo que les permitió ganar rápidamente miles de seguidores.

En uno de los videos más recientes, la pareja reveló que atraviesan dificultades económicas que los obligaron a dejar el departamento donde vivían.

Según contaron, ahora se encuentran viviendo en una pieza dentro de la casa de la familia de Camila, mientras buscan reorganizar su economía.

La confesión rápidamente se viralizó y volvió a generar una ola de comentarios en redes sociales.

Fuente: contextodetucuman.com