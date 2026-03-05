Polémica relación: un hombre de 55 años se puso de novio con su ex nuera de 21

Una gran polémica y controversia causó el romance de un hombre de 55 años con su ex nuera de 21 años. La joven confesó que atraviesan un mal momento económico.
Una joven tiktoker de 21 años que se volvió viral por su relación con un hombre de 55 años quien además fue su ex suegro volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de revelar que atraviesan un complicado momento económico.
En un video que comenzó a circular en TikTok, la joven contó que perdieron el departamento donde vivían y tuvieron que mudarse a una habitación dentro de la casa de la familia de ella.
“Tocamos fondo”, confesaron en el clip mientras explicaban que actualmente viven en una sola pieza mientras intentan reorganizar su situación.
La joven Camila Gutiérrez (21) y su pareja Julio Rodríguez (55) ya eran conocidos en redes sociales por la polémica que generó su historia de amor.
Ambos se conocieron en 2019 en una peña de folclore en Navarro. Con el paso del tiempo comenzaron a compartir cada vez más actividades dentro del ambiente del baile y finalmente iniciaron una relación cuando Camila ya era mayor de edad.
Actualmente llevan varios años juntos y también trabajan vinculados al mundo del folclore, donde impulsan una peña llamada Munakuy Tusuy, con decenas de alumnos.
Hace algunas semanas además decidieron abrir una cuenta conjunta en TikTok donde comparten videos sobre su vida cotidiana y su relación, lo que les permitió ganar rápidamente miles de seguidores.
En uno de los videos más recientes, la pareja reveló que atraviesan dificultades económicas que los obligaron a dejar el departamento donde vivían.
Según contaron, ahora se encuentran viviendo en una pieza dentro de la casa de la familia de Camila, mientras buscan reorganizar su economía.
La confesión rápidamente se viralizó y volvió a generar una ola de comentarios en redes sociales.
Fuente: contextodetucuman.com