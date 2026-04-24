Leonardo Cifelli karina milei javier milei Cifelli junto a Karina y Javier Milei. Foto: X.

Escándalo en la Feria del Libro

Luego de destacar presuntos logros del oficialismo en cuanto a cuestiones culturales, Cifelli sentenció: “Este fue un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del presidente de la Nación, Javier Milei, y al acompañamiento constante de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”. En ese momento comenzaron los silbidos y abucheos más fuertes.

"Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei”, subrayó el orador, lo que generó nuevas reacciones encontradas, como se ve en el siguiente video:

Embed - Abuchearon al secretario de Cultura de la Nación en la Feria del Libro de Buenos Aires.

"Vinimos a hacer que la cultura funcione"

“Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar el futuro, como fue por ejemplo el caso de YPF ¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o fue el gobierno de Javier Milei?“, comentó Cifelli en medio de gritos e insultos.

"Nosotros vinimos a hacer que la cultura funcione", completó el productor teatral y gestor cultural. En las redes, mientras tanto, se reproducía la escena con opiniones desde uno y otro lado del espectro ideológico.

Tras su participación, el acto continuó con las palabras del embajador de Perú en la Argentina, Carlos Chocano Burga -en representación del país invitado de honor-, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ofreció un discurso breve enfocado en el valor de la industria editorial en la ciudad.

La apertura de la Feria del Libro, que celebra sus bodas de oro, quedó así marcada por un clima de polarización que atravesó uno de los principales eventos culturales del país.

Fuente: NA.