Importante presencia de Mendoza en la Feria Internacional del Libro 2026

La Feria Internacional del Libro comenzará el próximo jueves 23 de abril y hasta el lunes 11 de mayo, tendrá lugar en el predio de La Rural, en Buenos Aires. Este año se hará la presentación de varios autores de Mendoza.
Se trata de la edición Nº 50 con una convocatoria que se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina.
La delegación mendocina estará integrada por más de 40 autores y autoras, junto a bibliotecas populares y bibliotecas públicas, lo que fortalece la presencia del sector editorial de la provincia.
Autores de Mendoza en la Feria del Libro
Entre los y las autoras que estarán presentes se destacan los cinco ganadores del Certamen Literario Vendimia 2025: Pablo Longo (Dramaturgia), con Inmersión; Natalia Greta Martínez (Poesía), con Cosernos del revés para que no se note; María Gabriela Mezzabotta (Juvenil), con Pantano; Ignacio de la Rosa (Crónica), con Próvolo, el instituto del terror, y Pablo Enrique García (Cuento), con La memoria de los huesos.
El espacio institucional de Mendoza estará en el stand Cuyo Cultura (númeroº 3022, pabellón Ocre) junto a San Juan y San Luis.
Grilla de actividades
El jueves 23 de abril, a las 15, Giuliana Guzzo presentará Entre urnas y fronteras. Desafíos del voto migrante en Mendoza (Ediunc).
El viernes 24 de abril, a las 19, se presentará Estruendo mudo, de Gustavo Zonana y Celia Chaab Abihaggle.
El sábado 25 de abril, a las 17, será el turno de COF COF, de Eugenia Román; a las 17.40, Cosernos del revés para que no se note, de Greta Martínez; y a las 18.20, Tres pasos para comprar una bicicleta, de Juan Manuel Montes.
El domingo 26 de abril, a las 19, se presentará Telescopio, de Laura Bordoni y Alynor Díaz; y a las 20, Sitios históricos sanmartinianos, de Fabiana Mastrangelo, Liliana Girini y Juan Marcelo Calabria.
El martes 28 de abril, a las 17, Graciela Miranda presentará Todas las veces que me mataron y Si te perturba mi mente, no entres en mi alma; mientras que a las 18 será el turno de Mamá en duelo, de Cintia Fernández.
El miércoles 29 de abril, a las 15, María Leonor Grifol presentará Entre montañas y cielos.
El viernes 1 de mayo, a las 17, se presentará El nombre que una niña ha dado a cada cosa (WLAG); y a las 18, Ciudad de condenados, de Gabriela Chiapa.
El sábado 2 de mayo, a las 15, se presentarán Mundo I: Había un revés y Mundo II: Distópico, de Gioacchini; y a las 16, Inmersión, de Pablo Longo.
El domingo 3 de mayo, a las 19, será el turno de Los epicúreos del teatro, de Carlos Pedrosa; y a las 20, La encrucijada de Rocinante. Antropología de la emergencia y hermenéutica crítica en Arturo Roig, de Gerardo Oviedo.
El lunes 4 de mayo, a las 17, se presentará Calle 52: Historias y Jazz, de Miguel García Urbani y Luis Scafati.
El martes 5 de mayo, a las 16, será el turno de Zamba de mi esperanza. La que sabemos todos, de Roberto Mercado.
El miércoles 6 de mayo, a las 19, se presentará Arte y vida de Galina Tolmacheva, de Ariana Gómez y Marina Sarale (Ediunc); y a las 20, No.Va.TO, de Carlos Malisani.
El jueves 7 de mayo, a las 17, María Gabriela Mezzabotta presentará Pantano; y a las 18, Armonías, de Mariposa Posa.
El viernes 8 de mayo, Día de Mendoza. A las 15, se presentará El cielo de los panaderos, de Gabriela Nafissi; a las 15.40, Pasear un canario, de la misma autora; a las 16, Sube y baja, la montaña y nosotros, de Chanti; y a las 16.20, Herencia de sangre, de Vanina Márquez.
El sábado 9 de mayo, a las 20, se presentará Próvolo, de Ignacio de la Rosa.
Finalmente, el domingo 10 de mayo, a las 18, tendrá lugar la presentación de la colección de Guías Ilustradas (Guía Oficial Vendimia y Guía de Campo), de Pamela Peterle y Elena Visciglio.