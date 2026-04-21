Importante presencia de Mendoza en la Feria Internacional del Libro 2026

maria mezzabotta María Gabriela Mezzabotta presentará su libro Pantano. Foto: Subsecretaría de Cultura

Autores de Mendoza en la Feria del Libro

Entre los y las autoras que estarán presentes se destacan los cinco ganadores del Certamen Literario Vendimia 2025: Pablo Longo (Dramaturgia), con Inmersión; Natalia Greta Martínez (Poesía), con Cosernos del revés para que no se note; María Gabriela Mezzabotta (Juvenil), con Pantano; Ignacio de la Rosa (Crónica), con Próvolo, el instituto del terror, y Pablo Enrique García (Cuento), con La memoria de los huesos.

El espacio institucional de Mendoza estará en el stand Cuyo Cultura (númeroº 3022, pabellón Ocre) junto a San Juan y San Luis.

Grilla de actividades

El jueves 23 de abril, a las 15, Giuliana Guzzo presentará Entre urnas y fronteras. Desafíos del voto migrante en Mendoza (Ediunc).

El viernes 24 de abril, a las 19, se presentará Estruendo mudo, de Gustavo Zonana y Celia Chaab Abihaggle.

El sábado 25 de abril, a las 17, será el turno de COF COF, de Eugenia Román; a las 17.40, Cosernos del revés para que no se note, de Greta Martínez; y a las 18.20, Tres pasos para comprar una bicicleta, de Juan Manuel Montes.

El domingo 26 de abril, a las 19, se presentará Telescopio, de Laura Bordoni y Alynor Díaz; y a las 20, Sitios históricos sanmartinianos, de Fabiana Mastrangelo, Liliana Girini y Juan Marcelo Calabria.

El martes 28 de abril, a las 17, Graciela Miranda presentará Todas las veces que me mataron y Si te perturba mi mente, no entres en mi alma; mientras que a las 18 será el turno de Mamá en duelo, de Cintia Fernández.

El miércoles 29 de abril, a las 15, María Leonor Grifol presentará Entre montañas y cielos.

El viernes 1 de mayo, a las 17, se presentará El nombre que una niña ha dado a cada cosa (WLAG); y a las 18, Ciudad de condenados, de Gabriela Chiapa.

El sábado 2 de mayo, a las 15, se presentarán Mundo I: Había un revés y Mundo II: Distópico, de Gioacchini; y a las 16, Inmersión, de Pablo Longo.

El domingo 3 de mayo, a las 19, será el turno de Los epicúreos del teatro, de Carlos Pedrosa; y a las 20, La encrucijada de Rocinante. Antropología de la emergencia y hermenéutica crítica en Arturo Roig, de Gerardo Oviedo.

El lunes 4 de mayo, a las 17, se presentará Calle 52: Historias y Jazz, de Miguel García Urbani y Luis Scafati.

ignaciuo de la rosa Ignacio de la Rosa presentará en la Feria del Libro la historia de los abusos en el Próvolo. Foto: Subsecretaría de Cultura

El martes 5 de mayo, a las 16, será el turno de Zamba de mi esperanza. La que sabemos todos, de Roberto Mercado.

El miércoles 6 de mayo, a las 19, se presentará Arte y vida de Galina Tolmacheva, de Ariana Gómez y Marina Sarale (Ediunc); y a las 20, No.Va.TO, de Carlos Malisani.

El jueves 7 de mayo, a las 17, María Gabriela Mezzabotta presentará Pantano; y a las 18, Armonías, de Mariposa Posa.

El viernes 8 de mayo, Día de Mendoza. A las 15, se presentará El cielo de los panaderos, de Gabriela Nafissi; a las 15.40, Pasear un canario, de la misma autora; a las 16, Sube y baja, la montaña y nosotros, de Chanti; y a las 16.20, Herencia de sangre, de Vanina Márquez.

El sábado 9 de mayo, a las 20, se presentará Próvolo, de Ignacio de la Rosa.

Finalmente, el domingo 10 de mayo, a las 18, tendrá lugar la presentación de la colección de Guías Ilustradas (Guía Oficial Vendimia y Guía de Campo), de Pamela Peterle y Elena Visciglio.