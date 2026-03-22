Brutal crimen: una mujer asesinó a su novio mientras dormía, lo descuartizó y lo enterró en el jardín.

Muchas contradicciones y una confesión escalofriante

A partir de esa denuncia, los investigadores contactaron a Averett el 16 de marzo y en ese momento, la mujer aseguró que, tras una fuerte pelea, Eiler se había ido de la casa junto a un amigo y que no había regresado.

Profundamente preocupado por su hijo, ese mismo día, el padre de la víctima alertó a los policías que intervenían en el caso sobre nuevos hechos sospechosos. En ese sentido, les comentó que había escuchado otra discusión, creyó oír disparos y notó que después Averett quemaba objetos en un fogón, preguntaba cómo deshacerse de cenizas y limpiaba la casa con una evidente obsesión.

Además, el hombre observó que faltaban sábanas en la casa, que un arma de fuego habría sido utilizada ya que estaba fuera de lugar y que había notado que la tierra había sido removida recientemente en el jardín.

Ante una nueva sospecha, la policía retornó a la casa y, tras reunir más testimonios sobre el hecho, un testigo afirmó que Averett le confesó haberle disparado con el arma a Eiler mientras dormía y haber intentado deshacerse del cuerpo. Los efectivos además decidieron proteger a las dos menores que vivían en la casa, llevándolas a la vivienda de un familiar dejando claro que no intentaban encubrirla.

Al ser interrogada nuevamente, Averett admitió haberle disparado dos veces a su novio con una pistola calibre 380 mientras dormía. La mujer además admitió que intentó descuartizar el cuerpo con un hacha y un cuchillo y trasladarlo en un contenedor para enterrar los restos en distintos sectores del patio. Incluso, le contó a los policías que compró productos de limpieza para borrar cualquier rastro del crimen.

Florida crimen hijas El hombre asesinado y descuartizado por su pareja era padre de dos nenas. La mujer fue trasladada a una prisión.

Inmediatamente la Justicia libró una orden de allanamiento a la vivienda, donde los investigadores hicieron una minuciosa revisación y encontraron restos humanos en distintas partes del jardín, como había indicado la mujer durante su declaración.

Averett fue detenida en ese momento sin derecho a fianza y luego trasladada a una prisión del condado de Bay, imputada por un cargo abierto de homicidio, lo que permitirá que un jurado determine el grado del delito.

La investigación quedó a cargo del Condado de Florida y las autoridades no descartan nuevas medidas en el caso que permitan establecer las causas del violento ataque a la espera del informe forense.