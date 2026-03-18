Una niña de un año murió asfixiada en su primer día de guardería y una empleada está detenida por el crimen.

Fatal niña víctima La niña de un año que murió asfixiada por la empleada de la guardería al colocarla boca abajo, con una manta sobre la cabeza.

De acuerdo a fuentes de la investigación, la presentación judicial de los padres de la niña asegura que la empleada de guardería intentó obligarla a dormir la siesta y la acostó sobre una colchoneta. Como Maddy no quería dormir e intentó levantarse, la empleada la agarró de los brazos y la volvió a acostar sobre la colchoneta, aunque esta vez la puso boca abajo y con una manta cubriendo su cabeza.

Agravando aún más la situación, para asegurarse que se mantuviera en la colchoneta, de acuerdo al relato de los padres de la niña, inmovilizó las piernas de la pequeña con las suyas y “se colocó encima de la parte superior del cuerpo de Maddy, en la zona del torso y el cuello”.

En otra parte de la demanda, se menciona que Coffey se mantuvo varios minutos encima de Maddy “mientras revisaba su teléfono”, hasta advertir que la la niña dejó de moverse.

Como si nada hubiera ocurrido e ignorando un posible daño a la niña, la empleada se levantó y continuó realizando sus tareas habituales sin interesarse sobre el estado de la menor. Es que de acuerdo a lo investigado, la mujer no volvió a revisarla hasta tres horas más tarde, al observar que la pequeña se mantenía inmóvil cubierta por la manta.

Fatal niña tragedia

Finalmente, la empleada se acercó hasta donde se encontraba la colchoneta, notó que Maddy ya estaba muerta y en las primeras etapas del "rigor mortis", el endurecimiento y contracción de los músculos del cuerpo. Inmediatamente, y ante la gravedad de lo que ocurría, desde la institución llamaron a los servicios de emergencia. Al llegar a la guardería, el médico de la ambulancia sólo pudo constatar el fallecimiento de la niña y se dio aviso a las autoridades policiales.

Además de la demenda civil, los padres de la pequeña solicitaron un juicio con jurado para determinar responsabilidades y una eventual indemnización por daños. En la denuncia se la acusa a la ex empleada de negligencia grave, conducta temeraria y violación del deber básico de cuidado infantil.