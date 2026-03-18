Una niña de un año murió asfixiada en su primer día de guardería y una empleada está detenida por el crimen
En su primer día de guardería, una niña de un año murió asfixiada por una empleada que se sentó arriba de la pequeña para obligarla a dormir la siesta, con una manta cubriendo la cabeza
Ante la grave situación, los padres de la niña iniciaron una demanda contra la mujer, identificada como Alexandra Coffey, de 30 años, por negligencia grave y de acuerdo a los testimonios de los profesionales que se desempeñan en la guardería, la mujer habría estado varios minutos recostada sobre la menor mientras revisaba su teléfono celular.
El brutal incidente ocurrió el 19 de mayo de 2025 en la guardería Creative Beginnings en Lenoir, en Carolina del Norte, Estados Unidos, durante el primer día de Maddy Mitchell, de 16 meses. Lo sucedido se conoció en los últimos días a partir de que se conociera la demanda presentada por los padres de la pequeña.
De acuerdo a fuentes de la investigación, la presentación judicial de los padres de la niña asegura que la empleada de guardería intentó obligarla a dormir la siesta y la acostó sobre una colchoneta. Como Maddy no quería dormir e intentó levantarse, la empleada la agarró de los brazos y la volvió a acostar sobre la colchoneta, aunque esta vez la puso boca abajo y con una manta cubriendo su cabeza.
Agravando aún más la situación, para asegurarse que se mantuviera en la colchoneta, de acuerdo al relato de los padres de la niña, inmovilizó las piernas de la pequeña con las suyas y “se colocó encima de la parte superior del cuerpo de Maddy, en la zona del torso y el cuello”.
En otra parte de la demanda, se menciona que Coffey se mantuvo varios minutos encima de Maddy “mientras revisaba su teléfono”, hasta advertir que la la niña dejó de moverse.
Como si nada hubiera ocurrido e ignorando un posible daño a la niña, la empleada se levantó y continuó realizando sus tareas habituales sin interesarse sobre el estado de la menor. Es que de acuerdo a lo investigado, la mujer no volvió a revisarla hasta tres horas más tarde, al observar que la pequeña se mantenía inmóvil cubierta por la manta.
Finalmente, la empleada se acercó hasta donde se encontraba la colchoneta, notó que Maddy ya estaba muerta y en las primeras etapas del "rigor mortis", el endurecimiento y contracción de los músculos del cuerpo. Inmediatamente, y ante la gravedad de lo que ocurría, desde la institución llamaron a los servicios de emergencia. Al llegar a la guardería, el médico de la ambulancia sólo pudo constatar el fallecimiento de la niña y se dio aviso a las autoridades policiales.
Además de la demenda civil, los padres de la pequeña solicitaron un juicio con jurado para determinar responsabilidades y una eventual indemnización por daños. En la denuncia se la acusa a la ex empleada de negligencia grave, conducta temeraria y violación del deber básico de cuidado infantil.