Una joven es investigada intentar asesinar a su novio con veneno para ratas

Larissa de Souza, novia del joven, quedó como principal sospechosa por el intento de envenenamiento. Esto surge a partir de los análisis de laboratorio realizados sobre el vaso que usaba el hombre detectaron la presencia de “pelotitas grises diminutas”, compatibles con chumbinho, un potente veneno que suele ser utilizado para combatir las ratas y para el control de plagas en plantaciones.

Los investigadores descartaron que el envenenamiento haya sucedido en el local donde compraron el açaí, ya que las cámaras de seguridad del lugar mostraban que la preparación se realizó sin detectarse alguna irregularidad. Por ello, se trata de determinar si le colocaron chumbinho en el vaso.

Otras imágenes sí registraron movimientos extraños luego de que la pareja abandonara el restaurante. Se los vio llegar juntos en auto a la residencia que compartían con dos vasos y a la joven entregándole uno a su novio. Luego, Adenilson dejó el vaso en el suelo y se retiró en el vehículo, aunque minutos después la mujer regresaba, tomó el vaso con la bebida y volvió a entrar a la casa, antes de que el hombre retornara.

Brasil novio auto Un joven sufró graves problemas luego de tomar un trago con veneno para ratas y su novia es investigada por intento de asesinato

“En algún momento, alguien puso veneno en el vaso. Ese instante nos lleva a entender que ella estaba manipulándolo. Ahora estamos investigando ese hecho”, declaró al alto jefe policial, a cargo de las investigaciones.

De acuerdo a los especialistas, aquellas personas que puedan al consumir chumbinho en algún trago o alimento, puede provocar síntomas graves ya que se trata de un potente plaguicida que contiene terbufós.

“Puede causar náuseas, sudoración intensa, aumento de la salivación, y miosis, que la contracción excesiva de la pupila. Son los efectos más clásicos y esperados de una intoxicación. Y, claro, en una concentración un poco más alta, puede ser letal”, explicaron.

Como parte de las pericias, a cargo de la Unidad Fiscal de San Pablo, la Justicia intenta establecer si la joven fue quien incorporó el veneno en el vaso con açaí y determinar la razón de ese cobarde accionar. El açaí es una bebida dulce y sabrosa, similar al arándano por su sabor.