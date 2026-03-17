Encontraron el cuerpo de un hombre de 72 años que había desaparecido de la costa marplatense.

Costa hombre mar El hombre de 72 años había ingresado al mar en la zona de Cabo Corrientes y se perdió de la vista de un amigo.

El operativo de búsqueda contó con la participación de Prefectura Naval Argentina y personal de seguridad costera y el cuerpo fue encontrado mar adentro, a unos 1700 metros de la costa, a la altura de la Banquina de los Pescadores, después de que los tripulantes de un buque pesquero lo divisaran y notificaran a las autoridades de Prefectura.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del paseo Jesús de Galíndez y lograron reconstruir las últimas horas de Reginatto antes de ingresar al mar. Las imágenes permitieron establecer el punto exacto donde el hombre entró al mar en horas de la mañana del lunes, y de ese modo las tareas de rastrillaje se desarrollaron en un perímetro de búsqueda a cargo de los buzos tácticos, según destaca la100.com.

La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Mar del Plata, quien intenta determinar las causas que determinaron el deceso del hombre. En ese sentido, ordenó la realización de las pericias de Policía Científica, y el traslado del cuerpo para la operación de autopsia.

Costa hombre busqueda Un hombre de 72 años que había ingresado al mar en la zona de Cabo Corrientes, fue encontrado sin vida por un barco pesquero.

Más allá de la Reginatto era oriundo de la localidad de Quilmes, en el sur bonaerense, el hombre residía en la ciudad balnearia desde hace varios años y se hizo conocido por quienes cada día frecuentaban la zona de Cabo Corrientes, en la costa marplatense.

El lamentable episodio volvió a poner el foco en la peligrosidad de las corrientes marinas en ciertos puntos estratégicos de la costa durante esta época del año. Por esto, las autoridades recordaron la importancia de respetar las zonas señalizadas y prestar atención a las advertencias de los guardavidas, principalmente en sectores donde el relieve del fondo marino puede generar desplazamientos sorpresivos hacia la zona de profundidad.