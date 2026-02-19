"Maté a mi hermana": le confesó el crimen a un amigo, quien lo obligó a entregarse a la policía.

Femicidio mujer patio Un hombre asesinó a golpes a su hermana, le contó a un compañero de trabajo lo ocurrido y se entregó a la policía.

Fuentes de la investigación revelaron que la intervención de compañero de trabajo del asesino fue determinate para esclarecer el violento suceso. Es que el agresor le pidió prestada una pala porque necesitaba hacer un pozo en le jardín de la casa. La macabra intención del asesino aparentemente era ocultar el cadáver de su hermana en el jardín de su casa.

Al advertir el nerviosismo del femicida, su amigo lo indagó sobre la necesidad de realizar la excavación y en un clima de tensión el asesinó le confesó: "Me mandé una cagada. Maté a mi hermana". Ante semejante declaración, el hombre le indicó que si no se presentaba ante la Policía por lo ocurrido, lo iba a denuncia por el crimen.

De ese modo, el amigo no solo se negó a colaborar con el ocultamiento del cuerpo de la mujer, sino que además fue la pieza clave que convenció al asesino a presentarse ante la Justicia para asumir su responsabilidad en el crimen, indica el sitio la100.com.

Luego de que el hombre confesara el crimen de su hermana en la comisaría, una comisión policial se trasladó al domicilio donce ocurrió la tragedia, ubicado en el Barrio Procasa 1.

Los efectivos, al ingresar a la vivienda, encontraron el cuerpo de Sabrina Berardi tendido sobre el suelo de una de las habitaciones, y a simple vista, se podría observar el cadáver presentaba hematomas producto de los golpes, principalmente en la cabeza, y se sospechaba que podría haberla asfixiado.

La mujer, que tenía tres hijos y estaba separada, había regresado hacía cuatro días a Las Flores. Su mudanza había sido obligada por los frecuentes cruces con su hermano Nelson, con situaciones de violencia de género. En ese sentido, los investigadores consideran que el ataque en el que murió Sabrina habría estado atravesado por una patología de consumo problemático de su hermano. En el momento del crimen, los hijos de la mujer se encontraban con su padre.

Sin embargo, la versión de un vecino indicaba que las peleas entre los dos eran comunes y en 2020 la mujer le había impuesto una restricción a su hermano. “El problema viene desde que ella empezó a consumir, porque comenzó a robarle y venderle todo”, confesó el hombre, según reproduce La Nación.

Femicidio mujer asesino El hombre que asesinó a golpes a su hermana le pidió una pala a un amigo para enterrarla y se vio obligado a entregarse.

Y agregó: “Ya le había vendido las herramientas de trabajo, el televisor y la garrafa. Nelson fue a su casa con el pretexto de que le habían entrado de nuevo a robar. Ella estaba tomando cocaína y, bueno, la agarró a trompadas y la ahorcó. Eso ocurrió a las 6, y a las 8 fue a buscar una pala a lo de un compañero, quien le dijo que lo iba a denunciar si no se entregaba”.

Más allá de se aguardan los informes finales de la autopsia para confirmar la mecánica de la muerte de la mujer, los peritos forenses que trabajaron en el lugar señalaron que murió en medio de una violencia extrema.

En la causa intervino la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo de Pablo Iparraguirre, y a instancias del Juzgado de Garantías N°3 del departamento judicial de Azul, con intervención del juez Marcelo Fernández.