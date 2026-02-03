Violenta pelea: mató a su tío con un palo de béisbol en plena discusión por un terreno.

Pilar pelea palazo El momento en que el hombre atacado, se encontraba casi inconsciente y su sobrino le dio un palazo en la cabeza. Foto gentileza pilaradiario.com.ar

Según la reconstrucción del conflicto y en base a las declaraciones de testigos, el viernes por la noche el sobrino de Cejas, un joven de 23 años identificado como Jeremías Benítez, volvió a la casa del barrio William Morris y comenzó a provocar a su tío.

Cejas, sin perder la calma le habría manifestado a su sobrino que no quería pelear, el joven ingresó al terreno y, tras golpear el portón con un bate de béisbol, atacó a la víctima en la vereda, según relataron algunos vecinos.

El hombre intentó defenderse con el brazo, en pleno enfrentamiento, sufriendo una fractura por los golpes, y terminó cayendo a una zanja. Al aprovechar que su tío estaba indefenso, Benítez lo golpeó en varias oportunidades en la cabeza con el bate, que incluso se partió por los golpes, y en una violenta reacción, arrojó una piedra sobre Cejas que ya se encontraba inconsciente.

El feroz ataque fue registrado en video por familiares y vecinos que alertaron inmediatamente a la policía y una patrulla llegó rápidamente al lugar del incidente. Minutos después, el atacante fue detenido por efectivos policiales cuando era trasladado en un auto por su propio padre, en una clara actitud de intento de fuga.

Las autoridades lograron la aprehensión en una estación de servicio ubicada sobre la autopista Panamericana y la Ruta 26. Mientras que Cejas fue trasladado en una ambulancia al Hospital Central de Pilar en estado gravísimo y, de acuerdo a los dichos de sus familiares a Pilar a Diario, fue diagnosticado con muerte cerebral antes de confirmar su fallecimiento, que se produjo en la noche de este lunes.

Pilar pelea palo En medio de una violenta discusión, un joven de 23 años asesinó a su tío a palazos en la cabeza con un bate de béisbol. Foto gentileza andigital.com.ar

"Quieren sacarla a mi tía de ahí, que les cedió la mitad del terreno y hoy quieren apropiarse, la viven molestando a ella y su hijo menor", afirmó Verónica, prima de Cejas, según el medio Pilar a Diario.

El conflicto entre ambos venía desde hace tiempo y estaba vinculado al terreno que comparten sobre la calle Santa María y Batalla de Pago Largo. La propiedad pertenece a la madre del hombre fallecido, quien vivía con ella. Además, hace algunos años la mujer decidió cederle parte del lote a su otro hijo para que se instale con su mujer y sus tres hijos -uno de ellos es el asesino-, todos mayores de edad.

La causa que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Pilar, fue caratulada en un primer momento como “tentativa de homicidio y lesiones graves”, pero en las últimas horas fue cambiada a “homicido agravado”, tras la muerte de Cejas.