Violenta discusión: asesinó a balazos a su padre, tiró el cuerpo al río y fue detenido.

De acuerdo con las primeras informaciones, el joven hirió de un balazo a su padre en el abdomen y tras el ataque, el cuerpo habría sido arrojado al río y hasta el momento no pudo ser localizado. El atacante escapó inmediatamente tras el crimen, aunque en las últimas fue detenido en la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe.

El joven de 22 años, de nombre igual que su padre, Luis Enrique, fue localizado en una vivienda situada en Paraguay y Castelnovo,en San Lorenzo, y su presencia llamó la atención de los vecinos. Por ello, un agente que vive en el lugar alertó al Comando de Patrullas que procedió a la detención del joven, quien estaba vestido con una gorra verde, short y no portaba calzado.

Tras su detención del asesino, la fiscal de la localidad entrerriana de Diamante, Micaela Calgaro, quien interviene en la causa, tomó contacto con el Gabinete Criminalístico de la unidad que aprehendió al joven para que le practiquen un Dermotest, que permita detectar residuos de pólvora en sus manos.

La fiscal interviniente le tomará declaración al supuesto asesino en las próximas horas y luego se definirá su situación procesal, aunque continuarán los rastrillajes para tratar de localizar el cuerpo de la víctima.