Violenta discusión: asesinó a balazos a su padre, tiró el cuerpo al río y fue detenido
Un joven de 22 años asesinó a balazos a su padre en medio de una violenta discusión, tiro el cuerpo al río y escapó del lugar, pero horas después fue detenido por la policía
Un joven fue detenido luego de ser intensamente buscado por la Policía luego de haber asesinado a su padre a quien le efectuó un disparo en el abdomen. Se investiga si tras el crimen arrojó el cuerpo al río Paraná, en una zona de islas del departamento de Diamante.
El brutal episodio ocurrió durante la noche del martes en una isla que se ubica frente a la localidad de Puerto Gaboto, en Santa Fe, aunque pertenece a una jurisdicción de Entre Ríos. En ese lugar se encontraba Luis Enrique Berón, de 53 años junto a su hijo en una embarcación y por motivos que aún son materia de investigación, se generó una violenta discusión que terminó de manera violenta.
De acuerdo con las primeras informaciones, el joven hirió de un balazo a su padre en el abdomen y tras el ataque, el cuerpo habría sido arrojado al río y hasta el momento no pudo ser localizado. El atacante escapó inmediatamente tras el crimen, aunque en las últimas fue detenido en la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe.
El joven de 22 años, de nombre igual que su padre, Luis Enrique, fue localizado en una vivienda situada en Paraguay y Castelnovo,en San Lorenzo, y su presencia llamó la atención de los vecinos. Por ello, un agente que vive en el lugar alertó al Comando de Patrullas que procedió a la detención del joven, quien estaba vestido con una gorra verde, short y no portaba calzado.
Tras su detención del asesino, la fiscal de la localidad entrerriana de Diamante, Micaela Calgaro, quien interviene en la causa, tomó contacto con el Gabinete Criminalístico de la unidad que aprehendió al joven para que le practiquen un Dermotest, que permita detectar residuos de pólvora en sus manos.
La fiscal interviniente le tomará declaración al supuesto asesino en las próximas horas y luego se definirá su situación procesal, aunque continuarán los rastrillajes para tratar de localizar el cuerpo de la víctima.