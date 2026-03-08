"La Bruja precoz": con solo 13 años asesinó a 51 personas para usarlas en rituales satánicos.

La adolescente tenía un historial de comportamientos violentos, pero nadie creía que a tan corta edad podría convertirse en una de las más sanguinarias asesinas en la historia de Nigeria.

Según un informe de la investigación, Hassan fue iniciada en esa secta cuando tenía solo 7 años, en coincidencia con los primeros de estos 51 crímenes,ocurridos en 1995, por lo que se sospechaba que ella habría sido ayudada por otra persona para concretar estos homicidios.

La menor afirmó al ser detenida por las autoridades que un funcionario llamado Michael Ashade Akinona también estuvo involucrado en los asesinatos.

Fue así que luego de algunas averiguaciones, la Policía detuvo al hombre y, según un vocero de la fuerza nacional, se descubrieron "ollas negras, polvos y otros objetos en su casa que se cree están relacionados con el ocultismo y otras actividades esotéricas".

Asesina mujer ritual La joven asesina mataba a sus víctimas y les sacaba el corazón para usarlo en rituales satánicos.

Entre sus confesiones, "la bruja precoz" señaló ante las autoridades: "Asistimos a reuniones en una iglesia en Lagos por la noche, donde nos dan instrucciones sobre qué partes del cuerpo humano debemos tomar". Y agregó: "Siempre usamos un polvo para matar. Una vez que se lo aplicamos a una persona, muere y le quitamos el corazón".

En relación con el asesinato de su padre, reveló que lo mató porque era un "obstáculo" que le impedía quitarle la vida a su abuela.

Los investigadores remarcaron que esta criminal tenía antecedentes de presuntos delitos, incluido el incendio de la casa de su vecino y un intento de asesinato de otra adolescente.

Al ser llevada al tribunal por el crimen del niño, ella se ofreció a dirigir a la Policía a las tumbas de varias otras presuntas víctimas, pero no se descubrieron más cuerpos.

La Policía también investigaba una denuncia de la joven sobre que una iglesia en Lagos, la capital comercial de Nigeria, recibía regularmente órganos de víctimas de asesinato, incluidos corazones y ojos.

Lo último que se supo de esta joven fue que por el crimen del pequeño fue condenada a 15 años de prisión, pero se buscaban más cuerpos para poder aumentar su condena a prisión perpetua, aunque eso no fue posible.

Una vez en prisión, la última noticia que se tuvo de Hassan fue que apenas entró a la cárcel inició una huelga de hambre como forma de protesta.