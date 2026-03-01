"El psicópata de Chalchuapa": el ex policía que asesinó a 18 personas y las enterró en su casa.

Criminal asesino casa Hugo Osorio Chávez es un ex policía que asesinó a 18 personas, en su mayoría mujeres, a las violaba y enterraba en su casa.

Las dos últimas víctimas de "el psicópata de Chalchuapa" fueron una mujer de 57 años y su hija de 26, a quienes asesinó a golpes con un tubo de metal, según informaron en aquel momento los investigadores.

Pero sorpresivamente, el asesino no pudo salirse con la suya porque los gritos de la mujer más joven, identificada como Jackeline Cristina Palomo alertaron a los vecinos: ella intentó escapar y en ese lapso fue atrapada por este sujeto, quien ya había matado a su mamá Mirna Cruz Lima.

Este peligroso homicida también había asesinado al hijo de Cruz Lima y hermano de la joven, identificado como Alexis Palomo Lima, de 24 años y a otro hombre más de quien no se conoció su identidad.

Ese 7 de mayo de 2021, a partir de las denuncias de los vecinos, la Policía arribó rápidamente al lugar y detuvo a Osorio Chávez, quien confesó varios de sus crímenes.

La prensa salvadoreña había señalado en ese entonces que el asesino serial habría tratado de confundirse entre los cadáveres, pero luego admitió que tenía más víctimas en un terreno ubicado al frente de su casa, en unos cañaverales.

El presidente de ese país, Nayib Bukele, afirmó en declaraciones púbicas que el ex policía había matado a cuatro personas en el lugar.

En ese sentido, el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, en su intención de darle más gravedad al caso, remarcó que de una fosa en la vivienda se habían exhumado "14 cadáveres más", por lo que las víctimas totalizaban 18.

Criminal asesino penal "El psicópata de Chalchuapa" se encuentra en prisión en el "Zacatraz", el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Para los investigadores, Osorio es un "psicópata sexual" o incluso un "asesino serial" que hacía "cacería" de sus víctimas a través de las redes sociales ofreciendo trabajo o ayuda para salir del país, principalmente a Estados Unidos.

Distintas versiones periodísticas afirman que se encontraron hasta 40 cuerpos, en su mayoría mujeres, al tiempo que al menos una decena de cómplices del asesino ya están presos, en una acusación vinculada a la trata de personas.

El ex agente policial fue quien los delató al momento de ser detenido con el objetivo de obtener algunos beneficios carcelarios. Osorio Chávez permanece detenido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como “Zacatraz”.