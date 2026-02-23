Adolescente asesino: tenía 16 años, y se inspiró en su serie favorita para matar y descuartizar a su novia.

Sangriento adolescente novia Un adolescente de 16 años se inspiró en el personaje de su serie favorita para asesinar y desmembrar a su novia.

De acuerdo a los resultados de las pericias realizadas, el adolescente sentía una gran admiración por Dexter Morgan, su serie favorita que está centrada en un asesino serial y analista forense, que tenía como protagonista a Michael C. Hall.

Esta obsesión con el papel de Dexter, lo llevó a intentar recrear sus macabros métodos, utilizando herramientas de su padre para asesinar y desmembrar el cuerpo de la joven de 17 años, cubriendo luego los restos con film plástico.

Previo al terrible suceso, el adolescente había recibido tratamiento psicológico por autolesiones y presentaba rasgos relacionados al espectro autista y tendencias narcisistas. Luego de varias sesiones, los especialistas le otorgaron el alta médica unos meses antes de que cometiera el sangriento homicidio.

Steven Miles le confesó lo ocurrido a su hermana cuando ella regresó a la vivienda, atribuyendo su conducta a una supuesta segunda personalidad llamada “Ed”. Más allá de esos argumentos, la justicia determinó que el adolescente actuó con plena consciencia.

Durante el juicio, el magistrado Christopher Critchlow calificó el episodio como de máxima gravedad, por lo que finalmente Miles fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años de cumplimiento efectivo.

La sentencia dictada por el juez buscó no solo castigar el violento hecho, sino también para alertar sobre la vulnerabilidad de los jóvenes con trastornos psíquicos ante la supuesta influencia de contenidos audiovisuales violentos, como ocurrió con Miles, imitando su serie preferida.

Además, el violento suceso impulsó debates nacionales sobre el seguimiento psiquiátrico en adolescentes y la responsabilidad de los medios de comunicación.