Una mujer asesinó a su novio a golpes con un martillo y lo dejó abandonado en el galpón de una iglesia

Asesina mujer novio

El caso se conoció en las ultimas horas en oportunidad que la mujer fue informada por la Justicia de Texas sobre su imputación por el homicido.

Según fuentes de la investigación, la policía encontró “gotitas y charcos” de sangre en todo el cobertizo, en la ropa y en la parte trasera de la estructura de dos sillones reclinables, según informó el sitio People.

El hombre atacado fue trasladado de urgencia por una ambulancia a un hospital local, donde murió dos días después. La autopsia determinó que tenía múltiples lesiones contundentes en la cabeza, de San Antonio con golpes producidos por un objeto similar a un martillo.

Molina fue quien denunció el hecho ante la policía y dijo que “no tenía nada que ocultar” . La mujer alegó legítima defensa durante una pelea con Parker, y los integrantes de la fiscalía investigan esa versión.

En medio de los peritajes, los agentes descubrieron que el teléfono celular, la billetera y la camioneta de la víctima, una Dodge Dakota modelo 2002, habían desaparecido.

Según fuentes de la investigación, la mujer detenida habría intentado ocultar evidencia, modificando la escena del crimen. En ese sentido, limpió y pintó la camioneta de su novio y luego la vendió por 300 dólares.

En tanto, el 2 de febrero pasado, los investigadores recibieron una llamada de un amigo de Parker quien comentó que un informante anónimo le dijo que el arma utilizada contra Parker fue arrojada a una alcantarilla de drenaje, sutuada cerca de la casa de la mujer.

Mientras, la Fiscalía no ha logrado determinar cuándo se produjo el ataque. Sin embargo, el 4 de febrero, los investigadores hablaron con un ex novio de Molina, quien les aseguró que la acusada lo llamó por teléfono la mañana del jueves 15 de enero y le dijo: “La cagué”.

Asesina mujer iglesia Una mujer fue detenida por golpear a su novio con un martillo hasta dejarlo moribundo y abandonarlo en el galpón de una Iglesia. Foto gentileza tn.com.ar

El hombre le contó a la policía que Molina le había dado detalles de cómo golpeó a Parker, que “se desmayó”. Luego le habría dado luego varios golpes más con la herramienta hasta dejarlo en estado de inconsciencia.

En la despedida de sus amistades en redes sociales, Parker fue recordado como un “hombre lleno de vida y música”.

Mientras, Molina fue acusada por la Justicia de Texas de "asesinato en primer grado, robo y manipulación de pruebas" y se encuentra detenida en la cárcel del condado de Bexar sin beneficio de libertad bajo fianza.